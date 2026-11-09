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Томас Уолкъп ще пропусне мача с Олимпиакос

  • 9 ное 2026 | 17:34
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Томас Уолкъп ще пропусне мача с Олимпиакос

Отборът на Дубай няма да може да разчита на гарда Томас Уолкъп за предстоящото си гостуване на Олимпиакос в Атина.

Натурализираният гръцки баскетболист остави най-значимата следа в кариерата си именно в отбора на Олимпиакос, с който спечели титлата в Евролигата преди броени месеци, но престоят му клуба от Пирея приключи по неприятен начин.

Уолкъп е контузен и ще пропусне мача в четвъртък, като изобщо няма да пътува за Гърция, информира специализираното издание Eurohoops.net.

За последно Томас Уолкъп игра за Дубай на 19 октомври в Адриатическата лига, когато записа 3 точки и 6 асистенции при победата над Студентски център. Оттогава баскетболистът не попада в състава и не пътува за Болоня миналата седмица, а освен това не беше с отбора и в Белград за друг мач от Адриатическата лига през уикенда.

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Снимки: Gettyimages

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