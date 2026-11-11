Новият баскетболист на Партизан пристигна в Белград, но все още няма договор

Центърът на Фенербахче Крис Силва кацна в Белград, където в четвъртък ще премине задължителните медицински изследвания, и ако всичко е наред, ще стане ново попълнение на Партизан.

С привличането на ветерана от НБА Дуайт Пауъл във Фенербахче, Шарунас Ясикевичус окончателно зачеркна Крис Силва, който в началото на тази година, по средата на сезона, премина от АЕК в редиците на истанбулския гранд.

Още тогава, когато напускаше водения от Драган Шакота тим, се спекулираше, че Партизан е сред клубовете, които желаят да го привлекат, но в крайна сметка той избра Фенербахче. Сега, след като престоят на Силва в турския гранд приключи, Партизан реагира светкавично. Белградчани бързо влязоха в преговори с него и окомплектоваха центровата си линия, включваща Кевариъс Хейс, Тони Джекири и Жофри Ловерн, което от клуба вече официално потвърдиха.

Какво носи със себе си Силва

Въпреки че Партизан разполага с трима центрове в състава си в момента, Силва е изключително необходим. Не само заради факта, че Тони Джекири и Кевариъс Хейс лекуват контузии, но и защото Жофри Ловерн вече трудно отговаря на нивото на Евролигата. Французинът все още може да помогне за десетина минути, да овладее някоя борба (както показа в предишния мач срещу Макаби, когато овладя четири борби за няколко минути в началото) и да даде почивка на Хейс и Джекири, но изглежда, че треньорът Жоан Пеняроя би предпочел да го използва предимно в АБА Лига.



В този контекст Крис Силва би паснал отлично на Партизан. Ротацията на "черно-белите" ще стане далеч по-дълбока, евентуални контузии на един или двама от четиримата центрове вече няма да представляват непреодолим проблем, а Пеняроя ще получи повече тактически варианти, тъй като Джекири би могъл да заиграе и като тежко крило редом до Хейс, Силва или Ловерн на позиция пет.

Що се отнася до качествата и игровия му профил, ако трябва да го сравним с настоящите центрове на Партизан, Силва наподобява повече Хейс, отколкото Джекири. С други думи, той не спада към центровете, които разтягат противниковата защита със стрелба, а най-силното му оръжие е играта под самия кош.



Макар да е висок само 203 сантиметра, Силва е изключително атлетичен и отскоклив, притежава сериозен размах на ръцете (211 сантиметра) и завършва с мощни забивки, особено когато до себе си има плеймейкър като Карлик Джоунс, способен да го намери както след пик енд рол, така и с пас за "алей-уп". Тандемът между двамата наистина изглежда много обещаващ. Силва постоянно атакува борбата в нападение, изключително здрав е физически, понася контакт и често бележи с фал, а при добра позиция и пространство умее да завършва и с флоутър.



От друга страна, Силва не може сам да създава ситуации, трудно разпределя топката и никога не се е отличавал с подавания от "шорт рол", поради което често изпада в безизходица при удвояване или сгъстяване на защитата. Накратко – при забивките, атаката на ринга и отварянето от заслон той е повече от солиден, но в останалите елементи изпитва трудности.

В дефанзивен план е видно, че Силва се справя отлично в пазенето на коша. Липсата на излишна тромавост му позволява да сменя позициите си при заслони (макар от друга страна да изпитва затруднения срещу по-доминантни физически центрове), но заради огромното си желание и енергия често натрупва бързи фалове или излиза прекалено агресивно на пика, оставяйки свободен периметър под коша. Опазването на бързи гардове не е силната му страна и при смяна лесно се подлъгва на финтове, което води до нарушения. Въпреки всичко Ясикевичус го използваше във Фенербахче основно със защитни задачи, което показва, че Силва далеч не е от онези дефанзивно безполезни високи играчи, които редят грешка след грешка.

Припомняме, че Силва привлече погледите на Евролига клубове с отличните си изяви за АЕК, където доминираше със средно 16,2 точки, 7,4 борби и 1,6 асистенции в гръцкото първенство, както и 14,8 точки и 8 борби в Шампионската лига на ФИБА. Последва трансфер във Фенербахче, където обаче не успя да се наложи – през този сезон в най-силния европейски турнир той взе участие в едва четири мача, записвайки общо 23 минути на паркета и само 7 точки.



В турското първенство логично получи повече игрово време и записа по-добри показатели – средно по 10,5 точки и 3,9 борби за около 15 минути игра.

Именно заради ролята си на дълбока резерва изглежда сигурно, че Силва ще напусне Фенербахче. Твърди се, че Партизан има силно желание да го привлече и е готов да му предложи месечна заплата в размер на 100 000 долара.

Снимка: Партизан - Фейсбук

Класиране в Евролигата

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