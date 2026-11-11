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Баскония с ключово попълнение в деня на мача срещу Партизан

  • 11 ное 2026 | 13:52
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Баскония с ключово попълнение в деня на мача срещу Партизан

Латвийският баскетболист Роландс Шмитс е новото попълнение на Баскония, обяви испанският клуб в сряда, часове преди сблъсъка с Партизан от 11-ия кръг на Евролигата в „Белград Арена“. Шмитс прекрати договора си с китайския Нингбо Рокетс, с което паднаха последните пречки пред завръщането му в европейския баскетбол.

Новината за преговорите първо бе съобщена от профила „СЕР Витория“, а малко по-късно трансферът бе потвърден и от баския клуб. Договорът е подписан до края на сезона.

Привличането на високия 208 сантиметра Шмитс трябва да внесе допълнителна здравина и опит под коша за тима от Витория.

Роденият през 1995 година във Валмиера баскетболист стартира професионалната си кариера във Фуенлабрада, където дебютира в Лига АСБ през сезон 2014/15. Четири сезона по-късно той прави крачка напред към Евролигата с екипа на Барселона, като в елитния турнир е играл още за Жалгирис и Анадолу Ефес.

През сезон 2025/26 с екипа на турския тим Шмитс записва средно по 6,7 точки и 3,2 борби на мач в Евролигата. За Рокетс той изигра осем срещи с показатели от 11,8 точки, 7,6 борби и 1,4 асистенции средно на двубой.

Въпреки че Баскония потвърди привличането му, Шмитс няма да вземе участие в мача срещу Партизан тази сряда.

"В Евролигата няма лесни срещи, а Баскония е силен отбор, макар текущото класиране да не го показва, като към това се добавят и проблемите им с контузии. Те са опасен състав, особено стрелците им Саймънс и Дуарте, а разполагат и с много добър млад играч в лицето на Йоксимович. От друга страна, смятам, че можем да си създадем проблеми, ако се подведем от техните поредни загуби и факта, че имат само един успех досега. Трябва да започнем максимално концентрирано и да наложим нашия ритъм, ако искаме да стигнем до победата.", заяви треньорът на Партизан Жоан Пеняроя.

В лагера на Баскония са наясно с предизвикателството.

"Наясно сме, че Евролигата е на по-високо ниво от много от двубоите в Лига Ендеса. Въпреки това съм напълно убеден, че в предстоящия период ще бъдем по-конкурентоспособни и ще печелим срещу отбори от самия връх. Победите винаги помагат, но виждаме и затрудненията в състава ни. Не е никак лесно да водиш тим без високи играчи срещу съперници с толкова сериозен потенциал. Партизан разполага с голяма физическа мощ. Мисля, че и те имат няколко контузени баскетболисти и също следят трансферния пазар. Разполагат с изключителен играч като Карлик Джоунс, около когото на практика се върти всичко.", смята треньорът на Баскония Велимир Перасович.

Класиране в Евролигата

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Снимки: Imago

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