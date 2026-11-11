Обрат за убийството на Илиян Филипов

Разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов може да доведе до пълен обрат в основната версия. Възможно е арестуваният като физически извършител на покушението Славчо Мегеров-Мегера да не е натиснал спусъка на 30 септември, твърди "Марица", позовавайки се на информация от полицейски източници. Той може да е придружавал истинския убиец, който може да се окаже задържаният наскоро в Пазарджик втори заподозрян за покушението. Той е добре познато име в местния ъндърграунд като участник в разбитата преди 8 години наркобанда „Монопола“.

Открито е оръжието, с което бе убит Илиян Филипов

Преди няколко дни екипи на ГДБОП, ГДНП и криминалисти са се опитали да го задържат, но мъжът не е бил в апартамента си, както "Марица" вече писа. След като е бил обявен за общодържавно издирване съучастникът на Мегера вече е арестуван. Разследващите все още установяват връзките между двамата и действията им на 30 септември.

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Според изтекла информация по ръцете на Мегеров не са открити барутни частици. Следи от него нямало и по намереното наскоро извън Пловдив оръжие на убийството. В същото време балистична експертиза е доказала, че именно с този пистолет е застрелян собственикът на ПИМК. Това е накарало разследващите да се активират по отношение на търсенето на друг участник в покушението.

Дали заловеният пазарджиклия е участвал пряко в подготовката или извършването на престъплението предстои да бъде изяснено. На този етап разследването продължава, а от МВР и Окръжната прокуратура не дават подробности за хода му. Преди няколко дни бе потвърдено единствено, че оръжието, с което е убит Илиян Филипов е открито, но без подробности къде и как.

Защитникът на Славчо Мегеров в съдебната зала - адвокат Диляна Агова вече коментира, че изобщо не е уведомена как върви разследването и дали има нови детайли, въпреки молбите, които пише.

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