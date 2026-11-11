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Обрат за убийството на Илиян Филипов

  • 11 ное 2026 | 19:07
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Обрат за убийството на Илиян Филипов

Разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов може да доведе до пълен обрат в основната версия. Възможно е арестуваният като физически извършител на покушението Славчо Мегеров-Мегера да не е натиснал спусъка на 30 септември, твърди "Марица", позовавайки се на информация от полицейски източници. Той може да е придружавал истинския убиец, който може да се окаже задържаният наскоро в Пазарджик втори заподозрян за покушението. Той е добре познато име в местния ъндърграунд като участник в разбитата преди 8 години наркобанда „Монопола“.

Открито е оръжието, с което бе убит Илиян Филипов
Открито е оръжието, с което бе убит Илиян Филипов

Преди няколко дни екипи на ГДБОП, ГДНП и криминалисти са се опитали да го задържат, но мъжът не е бил в апартамента си, както "Марица" вече писа. След като е бил обявен за общодържавно издирване съучастникът на Мегера вече е арестуван. Разследващите все още установяват връзките между двамата и действията им на 30 септември.

Ботев отбеляза 40 дни без Илиян Филипов
Ботев отбеляза 40 дни без Илиян Филипов

Според изтекла информация по ръцете на Мегеров не са открити барутни частици. Следи от него нямало и по намереното наскоро извън Пловдив оръжие на убийството. В същото време балистична експертиза е доказала, че именно с този пистолет е застрелян собственикът на ПИМК. Това е накарало разследващите да се активират по отношение на търсенето на друг участник в покушението.

Дали заловеният пазарджиклия е участвал пряко в подготовката или извършването на престъплението предстои да бъде изяснено. На този етап разследването продължава, а от МВР и Окръжната прокуратура не дават подробности за хода му. Преди няколко дни бе потвърдено единствено, че оръжието, с което е убит Илиян Филипов е открито, но без подробности къде и как.

Защитникът на Славчо Мегеров в съдебната зала - адвокат Диляна Агова вече  коментира, че изобщо не е уведомена как върви разследването и дали има нови детайли, въпреки молбите, които пише. 

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