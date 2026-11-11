Цървена звезда отпътува за Мадрид без един център

Камерунският гигант Кристиан Колоко, който остави отлични впечатления в началото на представянето си за Цървена звезда в Евролигата, ще се присъедини към състава в Мадрид със закъснение. Поради административно забавяне центърът ще потегли за сблъсъка с Реал едва в деня на мача.

Високият 214 сантиметра център на Звезда се сблъска с неочакван проблем с визата, съобщава „Моцарт спорт“. Очаква се документалните спънки да бъдат отстранени в четвъртък сутринта, след което Колоко веднага ще се качи на самолета за Испания, за да бъде на разположение на треньора и съотборниците си преди сблъсъка с гранда от Мадрид.

Ръководството на „червено-белите“ работи интензивно през последните дни по ускоряване на целия процес, но дипломатическите процедури и неработният ден в посолството забавиха издаването на необходимите документи. Въпреки че пътуването трябваше да бъде отложено, ситуацията би трябвало да има положителен изход преди началния съдийски сигнал.



Колоко още в първите си три мача в елитния турнир се доказа като изключително попълнение за „червено-белите“. В този период Звезда записа три победи, а камерунският център се отличи средно с по 8 точки, 2,7 борби и 2,3 чадъра на мач, давайки на паркета значително по-голям дефанзивен и енергиен принос, отколкото самата статистика показва.



Двубоят от 11-ия кръг на Евролигата между Реал Мадрид (6-4) и Цървена звезда (7-3) е насрочен за четвъртък от 22:00 часа в испанската столица.

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Снимки: Gettyimages