Бунт срещу FIVB!

Президентът на италианския волейболен гранд Перуджа Джино Сирчи поведе открит бунт срещу проектокалендара на Международната федерация по волейбол (FIVB) за периода 2028–2032 година. Повод за острото недоволство е предложението клубният сезон да бъде разкъсан в самия му разгар, за да се осигури прозорец за мачове на националните отбори.

На извънредна пресконференция, на която присъстваха старши треньорът на тима Анджело Лоренцети и основните играчи Симоне Джанели, Камил Семенюк и Олег Плотницкий, ръководството на клуба изрази сериозни опасения, че подобна реформа може да нанесе пагубен удар върху финансовата и спортната стабилност на клубния волейбол. Бунтът е под надслов "Без клубовете, няма волейбол".

Основната критика на Сирчи е насочена срещу предвидената пауза от около седем седмици през декември и януари, отредена за международни турнири. Според него именно зимните месеци са най-доходоносни и ключови за клубния волейбол по отношение на зрителски интерес, телевизионни права и спонсорски договори.

"Националните отбори са важни и носят нашата идентичност, но клубовете имат също толкова съществено значение. Ние откриваме играчите, изграждаме ги, превръщаме ги в професионалисти и покриваме всички разходи — заплати, данъци, трансфери, пътувания и екипировка. Клубовете едва свързват двата края. Защо трябва да страда този, който плаща сметката?“, попита риторично босът на Перуджа.

Сирчи категорично настоя ангажиментите на националните тимове да останат след края на клубните първенства, а не по средата на сезона: "Този нов календар за 2028–2032 година трябва да бъде спрян незабавно, защото ощетява сърцето на световния волейбол — самите клубове."

Капитанът на италианския национален отбор и разпределител на Перуджа Симоне Джанели защити позицията от името на самите играчи, изтъквайки огромното физическо и психическо напрежение, на което са подложени.

"Мачовете станаха твърде много. Световното първенство вече е на всеки две години вместо на четири, всяко лято играем в Лигата на нациите, а календарът непрекъснато се уплътнява. Клубовете осигуряват заплатите не само на нас, но и на десетки хора от обслужващия персонал. Не е редно играчите да бъдат поставяни в ъгъла и принуждавани да избират между клуб и родина, за да удължат кариерата си", заяви Джанели, призовавайки за спешен диалог между всички заинтересовани страни.

Посрещачите Камил Семенюк и Олег Плотницкий също изразиха недоволство от потенциалния хаос в тренировъчния процес. Полският национал Семенюк акцентира върху трудността на постоянното пренастройване между клубни и национални цели.

"Сегашният модел поне гарантира ясна граница: първо завършва клубният сезон, след това идват националните отбори и остава кратък период за възстановяване. С новата схема отборите, които се борят на всички фронтове, на практика губят възможността за пълноценна подготовка. Менталното превключване по няколко пъти на сезон е изключително тежко", обясни Семенюк.

Украинският ас Олег Плотницкий допълни, че за отбор с амбициите и натоварения график на Перуджа физическата база, полагана преди сезона, е фундаментална:

"Тази година се присъединих късно след ангажименти с националния отбор и веднага усетих липсата на време за адаптация. С предложения календар поддържането на оптимален тренировъчен ритъм и спортна форма става просто невъзможно."

Прекъсването на клубния сезон по средата заради ангажименти с националните отбори създава сериозен хаос в подготовката и поставя състезателите под огромен натиск. За този проблем алармира волейболистът Олех Плотницки, който подчертава и тежкото психическо въздействие от постоянната смяна на обстановката. Според него настоящата система, макар и натоварена, предлага ясна последователност – изиграване на клубните мачове, преминаване към националния тим и почивка преди завръщането в клуба. За разлика от това, новите планове биха принудили играчите да сменят ритъма си многократно през годината както физически, така и ментално.

Наставникът на Перуджа Анджело Лоренцети насочи вниманието към отговорността на треньорските щабове. Специалистът отбеляза, че намирането на методика за подготовка не е трудно, но истинското предизвикателство ще бъде опазването на здравето на състезателите. Лоренцети подчерта, че професионалният дълг изисква първо да се гарантира физическото състояние на момчетата, а едва след това да се мисли за подобряване на играта им.

Треньорът разгледа и въпроса за разпределението на властта в международния волейбол. Според него липсата на баланс и едноличното вземане на решения пречат на реалния диалог. За да има истински преговори, и двете страни трябва да имат нужда една от друга, докато в момента силните на деня преследват единствено собствените си интереси. Лоренцети изрази скептицизъм, че управляващите органи ще се вслушат в клубовете само с думи, и намекна, че може да се наложат по-категорични и твърди спортни мерки по примера на други дисциплини. Той вижда изход в търсенето на подкрепа от континенталната конфедерация CEV и националните федерации.

Президентът на Перуджа Джино Сирчи обяви, че инициативата срещу новия календар за периода 2028–2032 година среща широка подкрепа както от редица европейски грандове, така и от Италианската волейболна федерация (FIPAV), заедно с мъжката и женската лига в страната. По думите му отнемането на два месеца от най-силната част на клубния сезон нанася тежък удар върху икономическата стабилност, престижа и публиката на организациите, които реално издържат волейбола.

Относно отношенията с търговския партньор на Международната федерация по волейбол (FIVB) – Volleyball World, клубният бос изтъкна, че добрите бизнес отношения и приходите от телевизионни права не изключват необходимостта от ясни граници. Правилата не бива да се диктуват, без да се вземат предвид последствията за клубовете.

Разпределителят Симоне Джанели призова за единство сред волейболистите в световен мащаб, за да може техният глас да бъде чут от ръководните фактори. Сирчи също предупреди, че ако спорната реформа бъде наложена принудително, много от състезателите могат просто да откажат да се подчинят на новите условия.

Президентът на италианския Перуджа, Сирчи, изрази сериозни опасения относно претоварения международен календар и намекна, че клубът може да бъде затруднен да освободи състезателите си за техните представителни тимове.

Според клубния шеф съществува сериозен риск конфликтът да се стовари изцяло върху самите спортисти. „Не е правилно да поставяме играчите в ситуация, в която да бъдат принудени да избират“, подчерта той. На въпрос дали самите волейболисти биха могли да откажат повиквателните, Сирчи коментира: „Може би ще трябва да кажат „не“. Не сме компютри, а човешки същества. Ако този календар се потвърди, вярвам, че доста състезатели може и да не отидат, както вече сме виждали да се случва в други спортове.“

Окончателното решение относно проекта се очаква да бъде взето около средата на ноември. Междувременно от Перуджа решиха да заемат открита публична позиция и отправиха ясен апел, прекрачващ границите на Италия, под мотото Без клубовете, няма волейбол“.

Българският шампион Левски София и вицешампион Нефтохимик 2010 (Бургас) също са се присъединили към международната инициатива срещу предложените промени в календара.

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