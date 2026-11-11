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Бърдаров, Казийски и Халкбанк на полуфинал за Купата на Турция след обрат срещу Фенербахче

  • 11 ное 2026 | 19:16
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Бърдаров, Казийски и Халкбанк на полуфинал за Купата на Турция след обрат срещу Фенербахче

Турският гранд Халкбанк (Анкара), в който играят българският национал Денислав Бърдаров и Матей Казийски, се класира за полуфиналите на турнира за Купата на страната. Воденият от Радостин Стойчев тим обърна и надделя много трудно и драматично над Фенербахче Медикана (Истанбул) с 3:2 (26:24, 23:25, 26:28, 25:23, 15:9) в последната среща от 1/4-финалите на турнира, играна този следобед пред около 3500 зрители.

Така Халкбанк ще играе във финалната четворка за Купата на Турция.

Матей Казийски започна като титуляр за Халкбанк, но бе сменен още в първия гейм от Сам Деру, след което се завърна в игра в средата на третата част на мястото на Денислав Бърдаров. Казийски завърши със скромните 6 точки (43% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - -4).

Денислав Бърдаров пък игра като титуляр до третия гейм и се отчете с 12 точки (3 блока, 1 ас, 38% ефективност в атака и 68% позитивно посрещане - +3) за успеха.

Над всички за домакините Дарлан Соуса с фантастичните 38 точки (3 аса и 76% ефективност в атака - +29). Сам Деру добави 16 точки (3 блока, 59% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +11) за победата.

За тима на Фенербахче Матю Андерсън реализира 23 точки (2 блока, 3 аса, 53% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +17). Каан Гюрбюз и Бартелеми Шинениезе приключиха с още 18 и 16 точки, но и това не помогна за успеха.

ХАЛКБАНК (АНКАРА) - ФЕНЕРБАХЧЕ МЕДИКАНА (ИСТАНБУЛ) 3:2 (26:24, 23:25, 26:28, 25:23, 15:9)

ХАЛКБАНК: Мурат Йенипазар, Дарлан Соуса 38, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 6, ДЕНИСЛАВ БЪРДАРОВ 12, Ахмет Самет Балтаджъ 3, Халит Куртулуш 9 - Волкан Дьоне-либеро (Йомерджан Карахан 1, Сам Деру 16, Ертугрюл Гази Метин, Умут Йоздемир-либеро)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ

ФЕНЕРБАХЧЕ: Фернандо Крелинг 1, Каан Гюрбюз 18, Матю Андерсън 23, Мирза Лагумджия 1, Бартелеми Шинениезе 16, Бедирхан Бюлбюл 12 - Джанер Денгин-либеро (Мерт Чучъ, Мухамед Кая, Адис Лагумджия 1, Бурутай Субашъ 6)

Старши треньор: ТАНЕР АТЪК.

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