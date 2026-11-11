Красимир Миронов: ЦСКА си е ЦСКА, но ние във всеки мач излизаме за победа

В добро настроение и с амбиция за нова победа се подготвя волейболният отбор на Дунав (Русе) за предстоящия мач срещу ЦСКА. Това каза старши треньорът на русенския тим Красимир Миронов.

Двата тима ще излязат един срещу друг на 13 ноември (петък) от 19,30 часа в зала "Дунав" в мач от петия кръг на WINBET Супер Волей.

"Имаме три изиграни мача, две победи и една загуба. Победихме Берое 2016 (Стара Загора) в Русе с 3:1. В срещата в Перник срещу Металург играхме слабо и заслужено загубихме с 0:3. Радвам се, че в мача с Пирин в Разлог, едно много неудобно за нас място, успяхме да победим с 3:1. Показахме характер и изключително добра игра", коментира Миронов пред БТА.

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По думите му ЦСКА е отбор на по-високо ниво, но това не означава, че Дунав няма шансове за успех.

"ЦСКА си е ЦСКА, но ние във всеки мач излизаме за победа. Това, че ЦСКА е добър отбор, не означава, че нямаме шанс за победа. Смея да твърдя, че нашият състав през тази година е доста приличен. Надяваме се да играем добре и да победим", каза още старши треньорът на Дунав.

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