Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Красимир Миронов: ЦСКА си е ЦСКА, но ние във всеки мач излизаме за победа

  • 11 ное 2026 | 17:24
  • 407
  • 0
Красимир Миронов: ЦСКА си е ЦСКА, но ние във всеки мач излизаме за победа

В добро настроение и с амбиция за нова победа се подготвя волейболният отбор на Дунав (Русе) за предстоящия мач срещу ЦСКА. Това каза старши треньорът на русенския тим Красимир Миронов.

Двата тима ще излязат един срещу друг на 13 ноември (петък) от 19,30 часа в зала "Дунав" в мач от петия кръг на WINBET Супер Волей.

"Имаме три изиграни мача, две победи и една загуба. Победихме Берое 2016 (Стара Загора) в Русе с 3:1. В срещата в Перник срещу Металург играхме слабо и заслужено загубихме с 0:3. Радвам се, че в мача с Пирин в Разлог, едно много неудобно за нас място, успяхме да победим с 3:1. Показахме характер и изключително добра игра", коментира Миронов пред БТА.

Лареа и Внук поведоха Дунав към победа над Пирин в Разлог
Лареа и Внук поведоха Дунав към победа над Пирин в Разлог

По думите му ЦСКА е отбор на по-високо ниво, но това не означава, че Дунав няма шансове за успех.

"ЦСКА си е ЦСКА, но ние във всеки мач излизаме за победа. Това, че ЦСКА е добър отбор, не означава, че нямаме шанс за победа. Смея да твърдя, че нашият състав през тази година е доста приличен. Надяваме се да играем добре и да победим", каза още старши треньорът на Дунав.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Николай Желязков: Трябва да подобрим началния удар, контузените се завръщат за битката с Младост

Николай Желязков: Трябва да подобрим началния удар, контузените се завръщат за битката с Младост

  • 11 ное 2026 | 16:13
  • 633
  • 0
Марица остана извън групите на Шампионската лига след нова загуба от Туран

Марица остана извън групите на Шампионската лига след нова загуба от Туран

  • 10 ное 2026 | 17:47
  • 2771
  • 16
Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) начело в Русия

Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) начело в Русия

  • 10 ное 2026 | 17:13
  • 3375
  • 5
Димитър Димитров премина в полския Олшчин

Димитър Димитров премина в полския Олшчин

  • 10 ное 2026 | 16:24
  • 5100
  • 3
Алекс Грозданов със 100% ефективност в атака при победа №5 на Богданка в Полша

Алекс Грозданов със 100% ефективност в атака при победа №5 на Богданка в Полша

  • 9 ное 2026 | 21:36
  • 3295
  • 0
Славия победи Марица 2022 и излезе на пето място

Славия победи Марица 2022 и излезе на пето място

  • 9 ное 2026 | 20:13
  • 1410
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

  • 11 ное 2026 | 14:51
  • 10899
  • 16
Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 43922
  • 194
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 7804
  • 29
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

  • 11 ное 2026 | 14:33
  • 7716
  • 19
Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

  • 11 ное 2026 | 12:42
  • 9283
  • 30
България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

  • 11 ное 2026 | 18:00
  • 2668
  • 4