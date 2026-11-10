Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) начело в Русия

Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов и воденият от него Локомотив (Новосибирск) постигнаха 4-а поредна и общо 5-а победа за сезона в Суперлигата на Русия. Играчите на Константинов биха без проблеми като домакини Нова (Новокуйбишевск) с 3:0 (25:15, 25:21, 25:16) в последния мач от 6-ия кръг на първенството, игран този следобед.

По този начин Локомотив излезе начело във временното класиране с 15 точки след 5 победи и 1 загуба, с колкото са и вторият Динамо (Москва) и третият Зенит (Санкт Петербург), но съответно с 14 и 13 точки.

Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до нова победа в Русия

В следващия 7-и кръг тимът на Пламен Константинов е отново домакин, но на Енисей (Красноярск). Двубоят е в неделя (15 ноември) от 14,00 часа българско време.

Най-полезен за Локомотив стана Ражабдибир Шахбанмирзаев с 15 точки (2 аса и 65% ефективност в атака – +5) за победата.

Фьодор Воронков и Александър Костадинов добавиха още 12 и 11 точки за успеха.

За тима на Нова Владислав Полочанин и Иля Борило завършиха с по скромните 9 точки.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) – НОВА (НОВОКУЙБИШЕВСК) 3:0 (25:15, 25:21, 25:16)

ЛОКОМОТИВ: Лучано Де Чеко 3, Раджабдибир Шахбанмирзаев 15, Фьодор Воронков 12, Александър Костадинов 11, Михаил Вишняков 7, Денис Черейски 8 – Семьон Кривиченко-либеро (Егор Кречетов, Иля Казаченков)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

НОВА: Никита Савостиянов 1, Павел Авдоченко 1, Владислав Полочанин 9 Иля Борило 9, Алексей Лобизенко 5, Сергей Никитин 2 - Роман Аршинов-либеро (Никола Йовович 1, Никита Паламир, Велико Машулович 5)

Старши треньор: ОЛЕГ МИКАНОВИЧ.

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