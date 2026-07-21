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Пари Волей представи Силвано Пранди

  • 21 юли 2026 | 18:12
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Пари Волей представи Силвано Пранди

Носителят на Купата на Франция Пари Волей с гордост обяви пристигането на бившия селекционер на националния отбор на България Силвано Пранди като старши треньор за сезон 2026/2027.

Наричан Професора, италианският треньор е една от най-емблематичните фигури в историята на волейбола.

С изключителна кариера, белязана от множество национални и международни титли, той ще донесе своя опит, високи стандарти и страст в проекта Париж.

“Добре дошъл в Париж, Тренер!”, написаха от Пари Волейл

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