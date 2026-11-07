Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Лареа и Внук поведоха Дунав към победа над Пирин в Разлог

  • 7 ное 2026 | 19:58
  • 446
  • 0
Лареа и Внук поведоха Дунав към победа над Пирин в Разлог

Волейболистите на Дунав (Русе) записаха втора победа за сезона в WINBET Супер Волей. Русенци се наложиха като гости на Пирин (Разлог) с 3:1 (25:21, 22:25, 25:23, 25:19) в среща от четвъртия кръг, играна в зала „Септември“.

Гостите спечелиха първата част с 25:21, но домакините изравниха след 25:22 във втората. Дунав измъкна важния трети гейм с 25:23, а в четвъртия затвори срещата с 25:19. Четирите части продължиха общо 103 минути.

Най-резултатен за победителите бе Карлос Лареа с 22 точки (2 блока, 1 ас, 54% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане – +7). Той реализира 19 от 35-те си атаки.

Кацпер Внук добави 21 точки (1 ас и 57% ефективност в атака – +11), а Георги Антов завърши с 15 точки (3 блока, 1 ас, 44% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане – +4). Владимир Христов се отчете с 8 точки, включително 3 блока.

За Пирин най-резултатен стана Димитър Дулчев с 15 точки (1 блок и 40% ефективност в атака – +7). Иван Тасев добави 14 точки (1 блок, 2 аса, 34% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане – +2).

Дунав имаше предимство на блокада – 10:5, както и в атака – 51% срещу 40% ефективност. Русенци записаха и по-добро позитивно посрещане – 50% срещу 38%, въпреки че допуснаха 20 грешки от сервис.

След успеха Дунав има 2 победи, 1 загуба и 6 точки, докато Пирин е с 1 победа, 3 поражения и 3 точки.

ПИРИН (РАЗЛОГ) – ДУНАВ (РУСЕ) 1:3 (21:25, 25:22, 23:25, 19:25)

ПИРИН: Любомир Агонцев, Димитър Дулчев 15, Иван Тасев 14, Виктор Томов 2, Костадин Гаджанов 6, Павел Душков 5 – Дафин Котсаков-либеро (Любомир Златков 4, Михаил Петров, Вилиан Хаджиев, Георги Елчинов, Ерик Георгиев 3)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ

ДУНАВ: Маркус Венсбергс 3, Кацпер Внук 21, Карлос Лареа 22, Георги Антов 15, Владимир Христов 8, Любчо Янков 7, – Симеон Добрев-либеро (Константин Стойков, Виктор Маринов, Христо Костов, Ангел Павлов, Атанас Митев, Марио Дамянов-либеро, Александър Шопов)

Старши треньор: КРАСИМИР МИРОНОВ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

ЦПВК без проблеми срещу ВАСК

ЦПВК без проблеми срещу ВАСК

  • 7 ное 2026 | 19:17
  • 443
  • 0
Кристиян Алексов с 8 точки, но Истанбул ББ със Сеганов отстъпи на Зираат

Кристиян Алексов с 8 точки, но Истанбул ББ със Сеганов отстъпи на Зираат

  • 7 ное 2026 | 17:44
  • 672
  • 0
Денислав Бърдаров с 14 точки за 5-а поредна победа на Халкбанк

Денислав Бърдаров с 14 точки за 5-а поредна победа на Халкбанк

  • 7 ное 2026 | 17:10
  • 2258
  • 1
Школата в България ни помага да свирим без проблеми финал на Шампионска лига

Школата в България ни помага да свирим без проблеми финал на Шампионска лига

  • 7 ное 2026 | 15:35
  • 927
  • 0
Цветан Соколов е почти готов за дербито с Локомотив Авиа

Цветан Соколов е почти готов за дербито с Локомотив Авиа

  • 7 ное 2026 | 15:12
  • 973
  • 1
Мира Тодорова с 15 точки и 5 блока за победа на Викторина в Япония

Мира Тодорова с 15 точки и 5 блока за победа на Викторина в Япония

  • 7 ное 2026 | 14:49
  • 516
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец изпусна върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

Лудогорец изпусна върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

  • 7 ное 2026 | 20:30
  • 29098
  • 164
Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

  • 7 ное 2026 | 17:50
  • 24467
  • 23
Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

  • 7 ное 2026 | 16:20
  • 24081
  • 46
Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

  • 7 ное 2026 | 16:25
  • 23554
  • 18
Убийствена ефективност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

Убийствена ефективност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

  • 7 ное 2026 | 15:23
  • 25745
  • 32
Нотингам Форест 3:1 Манчестър Сити, домакините отново увеличиха аванса си

Нотингам Форест 3:1 Манчестър Сити, домакините отново увеличиха аванса си

  • 7 ное 2026 | 19:33
  • 4407
  • 18