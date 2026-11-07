Лареа и Внук поведоха Дунав към победа над Пирин в Разлог

Волейболистите на Дунав (Русе) записаха втора победа за сезона в WINBET Супер Волей. Русенци се наложиха като гости на Пирин (Разлог) с 3:1 (25:21, 22:25, 25:23, 25:19) в среща от четвъртия кръг, играна в зала „Септември“.

Гостите спечелиха първата част с 25:21, но домакините изравниха след 25:22 във втората. Дунав измъкна важния трети гейм с 25:23, а в четвъртия затвори срещата с 25:19. Четирите части продължиха общо 103 минути.

Най-резултатен за победителите бе Карлос Лареа с 22 точки (2 блока, 1 ас, 54% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане – +7). Той реализира 19 от 35-те си атаки.

Кацпер Внук добави 21 точки (1 ас и 57% ефективност в атака – +11), а Георги Антов завърши с 15 точки (3 блока, 1 ас, 44% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане – +4). Владимир Христов се отчете с 8 точки, включително 3 блока.

За Пирин най-резултатен стана Димитър Дулчев с 15 точки (1 блок и 40% ефективност в атака – +7). Иван Тасев добави 14 точки (1 блок, 2 аса, 34% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане – +2).

Дунав имаше предимство на блокада – 10:5, както и в атака – 51% срещу 40% ефективност. Русенци записаха и по-добро позитивно посрещане – 50% срещу 38%, въпреки че допуснаха 20 грешки от сервис.

След успеха Дунав има 2 победи, 1 загуба и 6 точки, докато Пирин е с 1 победа, 3 поражения и 3 точки.

ПИРИН (РАЗЛОГ) – ДУНАВ (РУСЕ) 1:3 (21:25, 25:22, 23:25, 19:25)

ПИРИН: Любомир Агонцев, Димитър Дулчев 15, Иван Тасев 14, Виктор Томов 2, Костадин Гаджанов 6, Павел Душков 5 – Дафин Котсаков-либеро (Любомир Златков 4, Михаил Петров, Вилиан Хаджиев, Георги Елчинов, Ерик Георгиев 3)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ

ДУНАВ: Маркус Венсбергс 3, Кацпер Внук 21, Карлос Лареа 22, Георги Антов 15, Владимир Христов 8, Любчо Янков 7, – Симеон Добрев-либеро (Константин Стойков, Виктор Маринов, Христо Костов, Ангел Павлов, Атанас Митев, Марио Дамянов-либеро, Александър Шопов)

Старши треньор: КРАСИМИР МИРОНОВ.

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