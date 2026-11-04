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Новак Джокович отпадна от "Мастърс" в Париж след загуба от Ринки Хиджиката

  • 4 ное 2026 | 20:00
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Новак Джокович отпадна от "Мастърс" в Париж след загуба от Ринки Хиджиката

Новак Джокович претърпя разочароващо отпадане във втория кръг (1/16-финали) на турнира от сериите "Мастърс" в Париж. Сръбският тенисист загуби от австралийския квалификант Ринки Хиджиката с 1:2 сета (6:2, 3:6, 3:6). С това поражение сръбската легенда окончателно загуби шансове за класиране за Финалите на АТП в Торино.

Джокович започна мача сигурно и затвори първата част с убедителното 6:2. Впоследствие обаче Хиджиката пое контрола върху двубоя и спечели следващите два сета с по 3:6, преминавайки успешно през 1/16-финалите във френската столица.

Преди този мач сръбският тенисист имаше две победи от два мача срещу Хиджиката (6:3, 6:3 в Бризбейн и 6:0, 7:6 в Маями), но в последните им три срещи балансът вече е 2:1 победи в полза на Джокович.

Преди турнира в Париж четирима тенисисти вече си бяха осигурили официално място за финалите в Торино (15-22 ноември) – Александър Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтън и Даниил Медведев. Яник Синер също бе събрал достатъчно точки, но поради контузия в коляното пропуска надпреварата, което отвори допълнително място за следващите в ранглистата.

С поражението си Джокович остава с 2900 точки в класацията Race to Turin и не може да достигне необходимата позиция за финалния турнир. В момента сред основните претенденти за последните свободни места са Флавио Коболи, Артур Фис, Франсис Тиафо, Рафаел Ходар, Алекс де Минор, Тейлър Фриц и Томи Пол.

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