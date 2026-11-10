Конате: За Мбапе бе тежко да не спечели „Златната топка“, но на следващия ден вече тренираше на пълни обороти

Френският защитник и национал Ибрахима Конате застана пред медиите в микс зоната след първата тренировка на „петлите“ в базата в Клерфонтен при подготовката на двукратните световни шампиони за последните две срещи от груповата фаза на Лигата на нациите. Бившият футболист на Ливърпул коментира състоянието на своя съотборник в клубния и националния отбор Килиан Мбапе след церемонията за „Златната топка“, като същевременно разкри подробности и за собствената си отлична форма след трудната предишна кампания.

„Килиан показва фантастична нагласа, което ясно си пролича в последните срещи, в които бе с ключова роля. Той е изключително важен за нас в Мадрид. По природа е роден победител и със сигурност фактът, че не спечели „Златната топка“, въпреки че напълно я заслужаваше, бе тежък удар. Въпреки това още на следващия ден той вече се раздаваше на максимума в тренировките. Надявам се догодина да бъде в най-добрата си форма и да вдигне отличието“, заяви бранителят.

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Централният защитник подчерта също, че силното му представяне не е плод на внезапен възход в последните седмици, а резултат от сериозна подготовка за връщане на най-високото му ниво след тежък минал сезон. През изминалата година французинът преживя дълбоки лични драми - загубата на баща си, както и трагичната гибел в автомобилна катастрофа на своя бивш съотборник в Ливърпул Диого Жота и неговия брат.

„Не става дума за подобрение от вчера за днес - в такова състояние съм от самото начало на сезона. Всички критики през миналата година, макар извънспортните причини невинаги да се споменаваха публично, само показват колко съм устойчив психически“, допълни Конате.

« Mbappé est dans un très bon état d’esprit. Bien sûr que ne pas avoir gagné le Ballon d’Or alors qu’il le méritait amplement, c’est dur. Mais il est au taquet, il bosse dur » Ibrahima Konaté https://t.co/Y4ZHBo31lE — Ilies Peeters (@IliesPeeters) November 9, 2026

Футболистът на Реал Мадрид не спести добрите си думи и за таланта на Пари Сен Жермен Дезире Дуе.

„Не съм изненадан, защото невидимата работа, която върши на терена, е просто изключителна. Представянето му е впечатляващо и съм уверен, че му предстои да разгърне още по-голяма част от огромния си потенциал“, сподели още Конате.

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