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Раул очерта футболния стил, който иска да следва, и избегна въпроси за Реал Мадрид при представянето си

  • 10 ное 2026 | 17:38
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Раул очерта футболния стил, който иска да следва, и избегна въпроси за Реал Мадрид при представянето си

Раул Гонсалес Бланко даде първата си пресконференция и бе представен днес като нов старши треньор на втородивизионния Овиедо.

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Легендата на Реал Мадрид очерта стила, към който ще се стреми, както и целите си начело на тима от Астурия. „Харесвам вертикален, агресивен футбол, отборът да търси гола и едновременно с това да умее да се защитава“.

Това е първият му треньорски ангажимент на професионално ниво извън структурата на Реал Мадрид, макар той самият да подчерта, че няма да робува на неизменни догми.

Крайната цел пред отбора обаче остава безспорна. „Ще се стремим да заемаме челни позиции и ще се борим за голямата цел, която трябва да бъде класиране в Примера Дивисион“, заяви наставникът. Раул оприличи кампанията на маратон с множество тежки битки, където всяка седмица изисква максимална концентрация и битка за точки.

Легендарният бивш нападател призна, че е водил разговори и с други отбори, но ключова роля за избора му е изиграл спортният директор Давид Фернандес. Влияние са оказали също солидното управление на собствениците и изграждането на новата клубна база.

Темата за Реал Мадрид също бе засегната на пресконференцията. Попитан дали се вижда начело на първия състав на „лос бланкос“ в бъдеще, Раул предпочете да остане концентриран върху настоящето: „Мястото ми е тук. Тук получих възможност и доверие и съм изключително щастлив от този факт“.

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