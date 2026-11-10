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Играч на Барселона се разплакал по време на разговор със селекционера на Дания

  • 10 ное 2026 | 17:37
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Селекционерът на Дания Брайън Ример разкри колко тежко Андреас Кристенсен е приел решението да пропусне предстоящите мачове на националния отбор срещу Португалия и Норвегия. Защитникът на Барселона е бил почти разплакан по време на телефонния разговор с треньора, тъй като силно е искал да се присъедини към съотборниците си, но е преценил, че все още не е готов физически.

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Андреас обича датския национален отбор. Вчера вечерта имах човек на телефона, който почти плачеше, защото е изключително разочарован и огорчен от ситуацията“, разкри Ример пред датските медии. Кристенсен се завърна на терена в неделя, когато се появи като резерва за около 30 минути при победата на Барселона с 2:1 над Атлетико Мадрид. Това бе първият му мач след близо двумесечно отсъствие заради контузия.

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Селекционерът подчерта, че решението за отказ от повиквателната е било лично на футболиста, а не наложено от Барселона.

„Той прецени, че не е готов. В настоящото състояние на тялото си не се чувства способен да изиграе два международни мача. Това наистина му тежи. В момента преминава през процес на възстановяване, който трябва да продължи с хората от клуба му. В лагера на националния отбор няма как да поемем тази грижа вместо тях“, обясни Ример.

Кристенсен преминава през труден период заради поредица от физически проблеми през последните две години и датският щаб не иска да рискува ново усложнение. Ример увери, че уважава решението на защитника и продължава да разчита на него за бъдещите ангажименти на тима. „Той е специален футболист и за нас е важно да бъде готов за март“, добави селекционерът.

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Снимки: Gettyimages

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