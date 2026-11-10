Маркюс Тюрам напусна лагера на Франция заради контузия

Нападателят на Интер Маркюс Тюрам напусна лагера на френския национален отбор заради проблем с дясното бедро. Той е почувствал напрежение в задната част на дясното бедро по време на неделния двубой срещу Комо в Серия “А”.

Дискомфортът е продължил и в следващите дни, поради което футболистът не взе участие в тренировката на Франция в понеделник и остана под медицинско наблюдение. След като състоянието му не се е подобрило до вторник сутринта и след извършените медицински изследвания, лекарският щаб на Франция, съгласувано с Интер и самия играч, е взел решение Тюрам да бъде върнат в клубния си тим.

По този начин нападателят ще пропусне и двата мача на Франция от настоящия лагер — гостуването на Италия в Милано на 12 ноември и домакинството на Турция на 15 ноември. Това са последните два двубоя на „петлите“ от груповата фаза на Лигата на нациите.

От френската федерация предстои да предоставят повече информация за евентуалния заместник на нападателя.

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