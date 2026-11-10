Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Франция

Маркюс Тюрам напусна лагера на Франция заради контузия

  • 10 ное 2026 | 17:40
  • 497
  • 0
Маркюс Тюрам напусна лагера на Франция заради контузия

Нападателят на Интер Маркюс Тюрам напусна лагера на френския национален отбор заради проблем с дясното бедро. Той е почувствал напрежение в задната част на дясното бедро по време на неделния двубой срещу Комо в Серия “А”.

Дискомфортът е продължил и в следващите дни, поради което футболистът не взе участие в тренировката на Франция в понеделник и остана под медицинско наблюдение. След като състоянието му не се е подобрило до вторник сутринта и след извършените медицински изследвания, лекарският щаб на Франция, съгласувано с Интер и самия играч, е взел решение Тюрам да бъде върнат в клубния си тим.

По този начин нападателят ще пропусне и двата мача на Франция от настоящия лагер — гостуването на Италия в Милано на 12 ноември и домакинството на Турция на 15 ноември. Това са последните два двубоя на „петлите“ от груповата фаза на Лигата на нациите.

От френската федерация предстои да предоставят повече информация за евентуалния заместник на нападателя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Ювентус се надяват голямата им звезда да се завърне след по-малко от месец

В Ювентус се надяват голямата им звезда да се завърне след по-малко от месец

  • 10 ное 2026 | 17:51
  • 616
  • 0
Раул очерта футболния стил, който иска да следва, и избегна въпроси за Реал Мадрид при представянето си

Раул очерта футболния стил, който иска да следва, и избегна въпроси за Реал Мадрид при представянето си

  • 10 ное 2026 | 17:38
  • 802
  • 0
Играч на Барселона се разплакал по време на разговор със селекционера на Дания

Играч на Барселона се разплакал по време на разговор със селекционера на Дания

  • 10 ное 2026 | 17:37
  • 893
  • 0
Легендата Касано с остри критики към Алегри, предрече кой ще е следващият му клуб

Легендата Касано с остри критики към Алегри, предрече кой ще е следващият му клуб

  • 10 ное 2026 | 17:22
  • 694
  • 1
Сасуоло вече назначи нов треньор

Сасуоло вече назначи нов треньор

  • 10 ное 2026 | 16:39
  • 708
  • 0
Неочакван обрат в кариерата на Лорис Кариус осем години след кошмара срещу Реал Мадрид

Неочакван обрат в кариерата на Лорис Кариус осем години след кошмара срещу Реал Мадрид

  • 10 ное 2026 | 16:22
  • 1791
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 11784
  • 50
Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 23753
  • 70
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 10945
  • 1
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 26235
  • 11
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 18045
  • 29
На живо от Ботевград: преди мача Балкан – ПАОК

На живо от Ботевград: преди мача Балкан – ПАОК

  • 10 ное 2026 | 17:00
  • 10990
  • 18