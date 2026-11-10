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Глейзър отново са обявили Ман Юнайтед за продажба, поставена е конкретна цена, твърдят в Англия

  • 10 ное 2026 | 16:05
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Манчестър Юнайтед е обявен за продажба, а американското семейство Глейзър е определило цена от 5 милиарда паунда за клуба. Това твърди бившият финансов съветник на Манчестър Сити Стефан Борсън, според когото вече тече процес по намиране на нов собственик на „червените дяволи“.

„Моето разбиране е, че човек на високо ниво във футбола ми каза, че има процес и клубът е за продан“, заяви Борсън пред talkSPORT. Самият той потвърди и конкретната искана сума от 5 милиарда паунда, която е била поставена от семейство Глейзър. Интерес към придобиването на Манчестър Юнайтед има от Близкия изток и други региони, но засега няма информация за конкретна оферта. Преди две години, когато американците отново имаха намерение да се разделят с клуба, една от емблематичните фигури за “червените дяволи” - Дейвид Бекъм подкрепи публично катарски консорциум, но не е ясно дали той би отправил ново предложение.

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Интересното е, че тази информация се появява на фона на поредната сериозна игрова криза в клуба в последните години, която най-вероятно ще доведе до смяна на настоящия мениджър Майкъл Карик. Смяна на настоящия наставник би била трета по средата на сезона в последните три кампании под ръководството на ИНЕОС. В последните десетина дни в пресата на Острова все по-настоятелно се твърди, че представителите на семейство Глейзър са останали силно разочаровани от управлението на 20-кратните шампиони от сър Джим Ратклиф.

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Междувременно бившият футболист на Ливърпул Джибрил Сисе подкрепи идеята именно Бекъм да оглави консорциум, който да придобие клуба и да сложи край на управлението на Глейзър и Джим Ратклиф. „Защо не? Той върши добра работа в Интер Маями. Има аура, има име – той е Дейвид Бекъм и тежи много във футбола“, коментира Сисе.

Французинът дори предложи Бекъм да работи заедно с друга легенда на Манчестър Юнайтед – Рой Кийн. „Ако това се случи с него и Рой Кийн, би било невероятно“, добави Сисе, който е работил с ирландеца в Ливърпул. По-рано и Пол Скоулс изрази подкрепа за евентуална оферта, водена от Бекъм, но подобен сценарий засега остава само възможност.

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