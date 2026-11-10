Раул в Овиедо: Между големите надежди и назряващото напрежение

С първата си тренировка на клубната база "Ел Рекесон" Раул Гонсалес Бланко официално дава старт на най-сериозното изпитание в досегашната си треньорска кариера. Въпреки че поема състава в хода на кампанията и без да е участвал в лятната селекция, легендарният нападател не поема отбор в криза. За постигането на поставените цели няма да се изисква чудо, но пред мадридската икона стои нелеката задача да убеди привържениците в качествата си, да извлече максимума от наличните футболисти и най-вече – да спечели доверието на силния човек в „Групо Пачука“ Хесус Мартинес чрез стила си на игра.

Обикновено треньорските рокади са следствие от тежки резултати и компрометиран сезон. Ръководството на Овиедо обаче предприе този ход в доста по-благоприятен момент в сравнение с клубове като Лас Палмас, Елденсе, Леганес, Кадис, Албасете или Сеута, които смениха наставниците си при далеч по-сложни обстоятелства. Преди края на тринадесетия кръг Овиедо се намира само на една победа от зоната на плейофите и на два успеха от местата за директна промоция. Позицията в таблицата сама по себе си не представлява сериозен минус за новия треньор.

📹 El primer día de Raúl González al frente del Real Oviedo. 🔵⚪️ Junto al técnico ya estuvieron Marcos Jiménez, su mano derecha también en el Castilla, el técnico asistente como Raúl Valbuena y Fabio Nevado como preparador físico. https://t.co/RLTjUcvLwq — Azul Carbayón (@azulcarbayon) November 10, 2026

Съвсем различна е ситуацията по отношение на атмосферата около клуба. Откакто мексиканската корпорация "Групо Пачука" влезе в клуба, на треньорската скамейка на „Карлос Тартиере“ цари постоянна несигурност. Преди Раул през клуба се изредиха специалисти като Алваро Сервера, Луис Карион, Хави Кайеха, Велко Паунович, Гийермо Алмада и Хулиан Калеро. Тази честа смяна на посоката постепенно изчерпа търпението на голяма част от трибуните.

Напрежението ескалира осезаемо преди тринайсет месеца с уволнението на Паунович, когато отборът беше над зоната на изпадащите в Примера Дивисион, последвано от завръщането на Карион – решение, посрещнато с неодобрение от мнозина. Това бе преломен момент в отношенията между феновете и клубната управа, а критиките към модела на управление на Хесус Мартинес не спират да нарастват.

🔵 Raúl González dirige su primera sesión de entrenamiento en El Requexón. 🆚 El nuevo entrenador del Real Oviedo debutará este sábado en el Carlos Tartiere ante el Girona. #LaLigaHypermotion https://t.co/aifCK31HEP — EFE Deportes (@EFEdeportes) November 10, 2026

Предизвикателствата пред новия наставник

Раул притежава необходимия характер и опит под високо напрежение. Като състезател той е преминал през редица изпитания и критики, но сега ще трябва да преодолее и резервите, свързани с липсата на предишен опит начело на първи отбор. Допълнителен нюанс внася и фактът, че част от привържениците на Овиедо симпатизират също на Барселона или Реал Мадрид. Докато тези с мадридски пристрастия приветстват назначението с ентусиазъм, сред каталунски настроената част от феновете може да има известни предразсъдъци.

В първите си изказвания новият наставник изрази задоволство от потенциала на отбора. Последните седмици донесоха добрата новина за завръщането на ключови фигури като Илиас Чаира и Естанис Педрола, които имаха решаваща роля при победата над Кадис. Основният казус пред Раул обаче остава острата липса на резултатност в атака и намирането на надежден голмайстор.

💥 Raúl, en medio de un gran lío https://t.co/zYoW9ye17k — MARCA (@marca) November 10, 2026

Въпреки че Карлос Фернандес е близо до завръщане в състава, дълготрайното отсъствие на Крис Рамос е сериозен удар в офанзивен план. В същото време се очакват и детайли около контузията на стълба в защитата Дани Калво. Тези кадрови проблеми несъмнено ще бъдат водеща тема преди зимния трансферен прозорец, когато ръководството ще има възможност да осигури нужните подкрепления.

Назначението на Раул естествено разделя мненията. Преди десетилетие неговият близък приятел Фернандо Йеро премина през подобно предизвикателство начело на тима. Макар тогава целта за промоция да не бе изпълнена, престоят на Йеро остави позитивни впечатления. Сега специалистът, когото навремето Йеро нарече „Ел Ферари“, започва опит да напише своя собствена успешна страница в историята на Овиедо.

Основното предизвикателство пред него ще бъде да повтори добрите впечатления, оставени от неговия приятел, но същевременно да постигне по-добри резултати и най-вече да накара ентусиазма от пристигането му окончателно да надделее над съмненията.

Чиско Гарсия, "Марка"

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