Сасуоло вече назначи нов треньор

Сасуоло назначи Роберто Д’Аверса за старши треньор след раздялата с Алберто Акуилани. Бившият наставник на Торино и Парма подписа договор до 30 юни 2027 година и още днес следобед ще изведе отбора за първото си тренировъчно занимание.

Benvenuto mister! Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore neroverde. #ForzaSasol 🖤💚 https://t.co/nuE5LZusjr — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) November 10, 2026

Акуилани пое състава през юни в първото си треньорско изпитание в Серия А, но незадоволителната серия му коства поста. Сасуоло записа само една точка в последните си седем шампионатни срещи и инкасира общо 29 попадения от началото на сезона. След класическата загуба с 0:3 при гостуването на Рома в събота отборът заема незавидното 17-о място, само на точка над зоната на изпадащите.

Д’Аверса притежава сериозен опит в битките за оцеляване в елита. През февруари той замени Марко Барони начело на Торино и стабилизира представянето на тима до края на сезона, преди през лятото на треньорския пост да застане Иняцио Абате. Специалистът остава най-известен с постижението си начело на Парма, извеждайки „дуковете“ от Серия Ц до Серия А в две поредни кампании.

Първият официален двубой за новия наставник начело на Сасуоло ще се състои след приключването на международната пауза за мачовете на националните отбори.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google