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Сасуоло вече назначи нов треньор

  • 10 ное 2026 | 16:39
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Сасуоло назначи Роберто Д’Аверса за старши треньор след раздялата с Алберто Акуилани. Бившият наставник на Торино и Парма подписа договор до 30 юни 2027 година и още днес следобед ще изведе отбора за първото си тренировъчно занимание.

Акуилани пое състава през юни в първото си треньорско изпитание в Серия А, но незадоволителната серия му коства поста. Сасуоло записа само една точка в последните си седем шампионатни срещи и инкасира общо 29 попадения от началото на сезона. След класическата загуба с 0:3 при гостуването на Рома в събота отборът заема незавидното 17-о място, само на точка над зоната на изпадащите.

Д’Аверса притежава сериозен опит в битките за оцеляване в елита. През февруари той замени Марко Барони начело на Торино и стабилизира представянето на тима до края на сезона, преди през лятото на треньорския пост да застане Иняцио Абате. Специалистът остава най-известен с постижението си начело на Парма, извеждайки „дуковете“ от Серия Ц до Серия А в две поредни кампании.

Първият официален двубой за новия наставник начело на Сасуоло ще се състои след приключването на международната пауза за мачовете на националните отбори.

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