Джерард: Ямал притежава качествата да се нареди до Меси и Роналдо

Легендарният полузащитник на Ливърпул Стивън Джерард направи изключително ласкаво изказване за младата звезда на Барселона Ламин Ямал, изразявайки увереност в неговия огромен потенциал.

Англичанинът сравни таланта на офанзивния футболист с двете най-ярки фигури в съвременния футбол – Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Според него, въпреки водещите изяви на имена като Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд, именно младокът на каталунците се откроява над всички останали.

„Говорим за играч, който има реалната възможност да достигне класата на съперниците, срещу които съм се състезавал – Кристиано и Меси. Той прави неща с топката, каквито никога не съм виждал от 19-годишен. Играл съм срещу тях в началото на техните кариери и смятам, че на тази възраст Ямал е по-развит и стои пред двамата“, сподели Джерард в подкаста „Дъ Овърлап Дейли“.

От началото на сезона Ямал записа 16 двубоя за Барселона във всички турнири, като се отчете с впечатляващите 13 гола и 12 асистенции. Той се отличи с решаващ голов пас и при победата с 2:1 срещу Атлетико Мадрид в рамките на 12-ия кръг от Ла Лига.

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