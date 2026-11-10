Цените космически, но свръхлуксозните ложи на "Камп Ноу" се продават като топъл хляб

Ръководството на Барселона разчита сериозно на обновения стадион „Камп Ноу“ и ексклузивните си ВИП ложи, за да си осигури солидни финансови постъпления през идните години. Въпреки изключително високите финансови изисквания, първите абонаменти се разпродават с впечатляваща скорост.

Мащабната модернизация и разширяване на каталунския футболен дом трябва да приключат окончателно през 2028 година, но клубът вече активно намира купувачи за предвидените общо 9500 ВИП места. Целта на „блаугранас“ е да генерират приходи от 80 милиона евро от този сегмент. Според мадридското издание „Ас“ Барселона вече е продал 5000 от тези седалки, без да се броят около 500 персонални лиценза (познати като ПСЛ).

През септември каталунците форсираха кампанията си чрез директни продажби на 2000 корпоративни места. Агресивният подход даде незабавен резултат – най-скъпите и луксозни ложи вече са напълно изчерпани при дългосрочни договори за период между 15 и 30 години. Всяка оферта изисква първоначална еднократна вноска за достъп, както и ежегодна такса.

Най-престижният пакет – „Ложа“ (самостоятелно пространство с четири комфортни кресла и включено паркомясто) – струва 300 000 евро първоначална вноска за 30-годишен договор или 207 000 евро за период от 15 години, допълнени от годишен наем в размер на 69 000 евро. Всички налични места от тази категория вече са изкупени. Друг вариант са индивидуалните седалки “Premium Seats” в центъра на първото ниво до самите ложи, които изискват 57 200 евро за 15-годишен ангажимент и 19 100 евро на година.

Зоната непосредствено зад треньорските скамейки („Player Zone“) се предлага срещу годишна вноска от 24 000 евро. За местата на първия ред на основната трибуна („Pitch Row“) се заплащат 40 000 евро първоначално и 12 000 евро годишно. Предвидени са и две по-достъпни алтернативи: „Balcony“ (на първия ред на втория етаж с отлична панорама) срещу начална такса от 24 000 евро и 8200 евро годишен наем, както и „VIP Ring“ (между втората и третата трибуна) с начална сума от 22 000 евро и 7000 евро годишно.

За бизнеса се предлага и членство в „Барса Бизнес Клуб“ с цел изграждане на професионални контакти. Очакванията на Барселона са да инкасира 50 милиона евро в близките месеци от еднократните такси и още 30 милиона евро от редовните годишни плащания. Тази сума от 80 милиона евро се формира от едва 21 процента от общия капацитет на луксозния сектор. Останалите 7500 ВИП места ще имат ключова роля за покриването на мащабните задължения, натрупани около амбициозния проект „Еспай Барса“.

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