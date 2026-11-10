Барселона и Бразилия постигнаха консенсус за Рафиня

Крилото на Барселона Рафиня вече пристигна в Сингапур, където националният отбор на Бразилия ще изиграе две приятелски срещи – първо срещу Япония в събота, а на 17-и и срещу азиатския тим. За офанзивния футболист това представлява поредното изтощително пътуване от около 22 000 километра, след като по време на предишната международна пауза миналия месец той трябваше да лети до Австралия.

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Дългите полети обаче не са единствената грижа за каталунците. В Барселона цари сериозно безпокойство от възможността техният ключов играч отново да се завърне с травма след мачовете под ръководството на Карло Анчелоти. Поради тази причина клубът вече се е свързал с Бразилската футболна конфедерация (CBF), за да се договори внимателно разпределение на неговите игрови минути.

Според бразилските медии селекционерът Карло Анчелоти ще подходи изключително предпазливо към участието на нападателя в предстоящите две проверки. Барселона настоя за благоразумие и ограничаване на натоварванията, а италианският специалист възнамерява да се съобрази с тази молба, пише "Марка". Рафиня прави силен сезон и е водещ реализатор на каталунците с 19 попадения, както и най-добър голмайстор в Ла Лига с 15 гола, но вече на няколко пъти се прибираше с физически проблеми от лагерите на представителния тим.

🚨| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Barça and the Brazilian FA have agreed to carefully manage Raphinha’s playing time this int'l break to ensure he returns in TOP form. [@geglobo] #fcblive 🇧🇷 https://t.co/knaye8tHAc — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 10, 2026

„Испанският клуб и Бразилската федерация са на едно мнение относно контрола върху игровите минути, така че Рафиня да се завърне напълно здрав и да се сведе до минимум опасността от трета поредна травма, докато защитава цветовете на родината си“, отбелязва бразилското издание „Globo Esporte“.

Тревогите на „блаугранас“ са напълно основателни, тъй като офанзивният футболист получи оплаквания при всяко от последните си три повиквателни за националния отбор. През март след двубоя с Франция мускулен проблем го извади от 1/4-финалите в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. На Световното първенство той отново завърши с болежки, макар това да не му попречи да вземе участие в срещите за тима на Ханзи Флик. През октомври пък Рафиня се прибра предсрочно от лагера в Австралия заради оток и болки в бедрото на десния крак, което го принуди да пропусне мачовете срещу Хетафе и Галатасарай.

Фактът, че почти всички здравословни оплаквания засягат една и съща зона, накара каталунците да потърсят разбирателство с бразилската федерация. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик обобщи нагласата на клуба след неделния мач на стадион „Метрополитано“: „Ако можем да регулираме малко времето му на терена с Бразилия, ще бъда щастлив.“

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