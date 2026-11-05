Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до нова победа в Русия

Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов и воденият от него Локомотив (Новосибирск) записаха 3-а поредна и общо 4-а победа за сезона в Суперлигата на Русия. Играчите на Константинов биха категорично у дома Динамо-ЛО (Сосновий Бор) с 3:0 (25:19, 25:21, 25:23) в среща от 5-ия кръг на първенството, играна този следобед.

Така Локомотив е на 3-о място във временното класиране с 4 победи, 1 загуба и 12 точки, с колкото е и вторият Белогорие (Белгород).

В следващия 6-и кръг тимът на Пламен Константинов е отново домакин, но на Нова (Новокуйбишевск). Двубоят е във вторник (10 ноември) от 14,00 часа българско време.

Най-полезен за Локомотив за пореден път беше Фьодор Воронков с 13 точки (2 блока, 1 ас, 67% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +10) за победата.

Ражабдибир Шахбанмирзаев добави още 12 точки (2 аса и 48% ефективност в атака – +7) за успеха.

За тима на Динамо-ЛО Роман Мурашко заби страхотните 22 точки (1 блок, 2 аса и 58% ефективност в атака - +14).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) – ДИНАМО-ЛО (СОСНОВИЙ БОР) 3:0 (25:19, 25:21, 25:23)

ЛОКОМОТИВ: Лучано Де Чеко, Раджабдибир Шахбанмирзаев 12, Фьодор Воронков 13, Омар Курбанов 7, Михаил Вишняков 9, Денис Черейски 4 – Семьон Кривиченко-либеро (Александър Костадинов 3, Иля Казаченков 2)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

ДИНАМО-ЛО: Кирил Чекмизов 1, Роман Мурашко 22, Осниел Мергарехо 9, Денис Бирюков 9, Юрий Бражнюк 4, Юрий Цепков 3 – Данила Ишченко-либеро (Иван Подребинкин)

Старши треньор: АНТОН АСТАШЕНКОВ.

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