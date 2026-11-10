На Хонда им е трудно да обяснят 13-то отпадане на Ланс Строл за сезона

От Хонда обявиха, че трябва спешно да установят първопричината за поредните проблеми с батерията в болида на Ланс Строл, след като пилотът на Астън Мартин във Формула 1 отново не успя да завърши по време на състезанието за Гран При на Сао Пауло.

Надпреварата в Бразилия за канадския състезател приключи след едва 30 обиколки. По това време той се движеше на 18-та позиция, изоставайки с 28 секунди зад съотборника си Фернандо Алонсо, който заемаше 12-то място. Това бе общо 13-то отпадане за Строл през кампанията за 2026 година – без да се брои стартът в Мелбърн, където той не завъртя достатъчен брой обиколки за класиране, макар технически да не бе записан като официално отпаднал.

Lance had to retire due to a battery issue. #BrazilGP — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 8, 2026

След финала на пистата „Интерлагос“ канадецът бе изключително лаконичен пред медиите. На въпрос за причината за отпадането си, той отговори кратко: „Проблем с батерията“. Запитан как се е държал болидът AMR26 до този момент, пилотът отсече: „Беше наред“, след което прекрати изказването си.

Главният инженер и оперативен мениджър на Хонда на пистата Шинтаро Орихара бе значително по-изчерпателен в обясненията си за възникналата ситуация.

Closing out our weekend in Brazil. https://t.co/B65R6t5X8e — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) November 9, 2026

„Вчера имахме проблем с батерията в колата на Ланс, а днес се появи нов дефект. В момента знаем какво се случи, но не и каква е първопричината за това. Ще анализираме данните и ще инспектираме самата батерия, като откриването на точния източник на повредата може да отнеме няколко седмици. Въз основа на телеметрията трябва да вземем мерки за следващия сезон и да разберем истинския проблем, за да не се повтаря същата грешка догодина. За нас е изключително важно да изясним първопричината“, заяви Орихара.



„В средата на сезона надеждността ни беше по-добра, но в последните две или три състезания отново се сблъскахме с редица проблеми. Някои от тях не са свързани с пробега или максималното натоварване, особено последните дефекти в батерията. Трудно е да кажем дали става дума за износване, или за работен режим, така че първо трябва да разберем първопричината.



„Мократа писта маскира дефицита ни при мощността на двигателя и кратката отдавана енергия, но управляемостта остава от ключово значение в такива условия. Все още трябва да подобряваме поведението на болида, както видяхме в квалификацията и състезанието. Забелязваме известни положителни знаци, но има елементи, които задължително трябва да коригираме за следващия старт и за догодина“, допълни японският специалист.

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Снимки: Gettyimages