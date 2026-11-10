На Хонда им е трудно да обяснят 13-то отпадане на Ланс Строл за сезона

От Хонда обявиха, че трябва спешно да установят първопричината за поредните проблеми с батерията в болида на Ланс Строл, след като пилотът на Астън Мартин във Формула 1 отново не успя да завърши по време на състезанието за Гран При на Сао Пауло.
Надпреварата в Бразилия за канадския състезател приключи след едва 30 обиколки. По това време той се движеше на 18-та позиция, изоставайки с 28 секунди зад съотборника си Фернандо Алонсо, който заемаше 12-то място. Това бе общо 13-то отпадане за Строл през кампанията за 2026 година – без да се брои стартът в Мелбърн, където той не завъртя достатъчен брой обиколки за класиране, макар технически да не бе записан като официално отпаднал.
След финала на пистата „Интерлагос“ канадецът бе изключително лаконичен пред медиите. На въпрос за причината за отпадането си, той отговори кратко: „Проблем с батерията“. Запитан как се е държал болидът AMR26 до този момент, пилотът отсече: „Беше наред“, след което прекрати изказването си.
Главният инженер и оперативен мениджър на Хонда на пистата Шинтаро Орихара бе значително по-изчерпателен в обясненията си за възникналата ситуация.
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„Вчера имахме проблем с батерията в колата на Ланс, а днес се появи нов дефект. В момента знаем какво се случи, но не и каква е първопричината за това. Ще анализираме данните и ще инспектираме самата батерия, като откриването на точния източник на повредата може да отнеме няколко седмици. Въз основа на телеметрията трябва да вземем мерки за следващия сезон и да разберем истинския проблем, за да не се повтаря същата грешка догодина. За нас е изключително важно да изясним първопричината“, заяви Орихара.
„В средата на сезона надеждността ни беше по-добра, но в последните две или три състезания отново се сблъскахме с редица проблеми. Някои от тях не са свързани с пробега или максималното натоварване, особено последните дефекти в батерията. Трудно е да кажем дали става дума за износване, или за работен режим, така че първо трябва да разберем първопричината.
„Мократа писта маскира дефицита ни при мощността на двигателя и кратката отдавана енергия, но управляемостта остава от ключово значение в такива условия. Все още трябва да подобряваме поведението на болида, както видяхме в квалификацията и състезанието. Забелязваме известни положителни знаци, но има елементи, които задължително трябва да коригираме за следващия старт и за догодина“, допълни японският специалист.
Снимки: Gettyimages