БФАС с призив за кръводаряване

Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС) призова “всички свои деятели, членове и почитатели на спорта”, които са в района на Сливен да дарят кръв за пострадалите в масовата катастрофа на АМ “Тракия” днес сутринта. По непотвърдени данни, загиналите са 11, а ранените - почти 50.

Желаещите могат да дарят кръв в Отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ “Д-р Иван Селимински” в Сливен на адрес улица “Стефан Караджа” №2.

Призивът беше публикуван в профилите на БФАС в социалните мрежи, както и в профила на председателя на федерацията Дилян Попов.

Илюстрация: БФАС

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