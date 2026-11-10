БФАС с призив за кръводаряване

Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС) призова “всички свои деятели, членове и почитатели на спорта”, които са в района на Сливен да дарят кръв за пострадалите в масовата катастрофа на АМ “Тракия” днес сутринта. По непотвърдени данни, загиналите са 11, а ранените - почти 50.
Желаещите могат да дарят кръв в Отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ “Д-р Иван Селимински” в Сливен на адрес улица “Стефан Караджа” №2.
Призивът беше публикуван в профилите на БФАС в социалните мрежи, както и в профила на председателя на федерацията Дилян Попов.
Илюстрация: БФАСДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google