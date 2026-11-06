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В Хаас били сигурни, че Окон няма да изкара до края на сезона

  • 6 ное 2026 | 14:28
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Естебан Окон беше отстранен от Гран При на Мексико Сити в хода на миналия уикенд, а тази седмица от Хаас официално обявиха, че французинът няма да се върне в тима. Договорът на Окон изтичаше в края на 2026, като на мястото му идва Рафаел Камара, а сега се оказа предсрочно прекратен.

Според различни източници в Хаас, в екипа от доста време обсъждали възможността Естебан да не изкара до края на сезона. И тези, които са заложили на предсрочното му освобождаване, са се оказали прави.

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Преди да се опита да задържи шефа си Аяо Комацу за ръката в Мексико, Окон доста по-рано се е скарал със състезателния си инженер Лаура Мюлер (на снимката) и напрежението между двамата е датирало от доста време.

В Мексико Окон се скара по радиото с Мюлер в хода на втората свободна тренировка в петък, след като се качи в колата след новака Рио Хиракава. Точно недоволството от плана на Мюлер за работа е довело до срещата с Комацу и последвалия физически сблъсък, което пък означаваше, че преди съботната свободна тренировка от Хаас заявиха, че Хиракава ще смени Естебан за целия уикенд.

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След освобождаването на Окон, няколко източници от Хаас споделиха за различни медии, че французинът “се променя тотално”, когато в бокса няма камери и той постоянно е в конфликт с някого, като обикновено го отнасят инженерите, с които работи. Също така, французинът редовно се оплаквал от това как тимът работи по-добре със съотборника му, като Комацу вече обясни, че в Хаас няма по-специално отношение към Барман.

В Алпин Окон също не успя да довърши последния си сезон в тима и беше освободен един кръг преди края на кампанията през 2024 година.

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Снимки: Gettyimages

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