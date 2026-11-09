Свилар и Дибала са близо до завръщане за Рома

Паузата за националните отбори ще позволи на треньора на Рома Джан Пиеро Гасперини да си върне някои от ключовите играчи. Вратарят Миле Свилар и нападателят Пауло Дибала са близо до завръщане в игра, докато защитникът Джанлука Манчини се надява да се възстанови за подновяването на първенството, пишат италианските медии.

Свилар, който не е играл около месец заради счупване на десния крак, беше на базата в „Тригория“ вчера, за да продължи възстановителната си програма, въпреки че отборът подновява тренировки едва в сряда. След последните прегледи от Рома решиха да не прибързват: целта сега е той да бъде на линия за мача на 21 ноември – гостуването на Парма. Очаква се и Дибала да бъде на разположение за двубоя на стадион „Енио Тардини“. Аржентинецът се възстановява от контузия в прасеца, получена в мача срещу Реал Мадрид, и ще използва тези две седмици, за да влезе в оптимална форма.

Междувременно, Лоренцо Пелегрини, който е извън терените още от мача от Шампионската лига срещу Слован (Братислава) заради сериозно разкъсване на мускул и сухожилие в дясното бедро, е решил да избегне операцията и да заложи на консервативно лечение. Това е значимо решение, но то няма да съкрати времето за възстановяване – той няма да се появи на терена поне до януари. Така Гасперини няма да може да разчита на атакуващия халф до края на 2026 г.

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Снимки: Gettyimages