Пау Кубарси не даде шанс на конкурентите за Golden Boy

Централният защитник на Барселона Пау Кубарси затвърди статута си на един от най-ярките таланти на световния футбол, спечелвайки отличието Golden Boy за най-добър млад футболист до 21 години за 2026 година. Призът, връчван ежегодно от италианския вестник „Тутоспорт“ от 2003 година насам, се е превърнал в еталон за признание на изгряващите звезди. Триумфът на 19-годишния каталунец бе обявен официално на церемония в Сасуоло в ранния следобед на 9 ноември.

𝗣𝗔𝗨 𝗖𝗨𝗕𝗔𝗥𝗦𝗜, 𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗕𝗢𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟲✨ https://t.co/y4LljnnhOg — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2026

Испанският национал постигна категорична победа в надпреварата, като бе предпочетен пред останалите 24 кандидати от ранглистата Benchmark, измерваща представянето на терена, както и пред петимата състезатели, получили специални покани от организаторите. Крайното класиране бе определено след гласуване на 30 водещи спортни журналисти от цяла Европа.

Световният шампион наследява наградата от Дезире Дуе.

След като преди броени седмици остана на косъм от трофея „Копа“, отишъл в ръцете на Ламин Ямал за трети пореден път, сега Кубарси не остави съмнение в превъзходството си.

С този триумф Барселона затвърждава водещата си роля в развитието на млади таланти, записвайки пети победител от академията „Ла Масия“ след Лионел Меси, Педри, Гави и Ламин Ямал. Сеск Фабрегас също е печелил наградата, но с екипа на Арсенал. Клубове като Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити, Аякс, Атлетико Мадрид и Пари Сен Жермен имат по две отличия в историята на анкетата.

Кубарси се нарежда като едва втория защитник в историята, печелил приза след Матайс де Лихт през 2018 година. В списъка на победителите традиционно доминират офанзивни играчи като Меси, Серхио Агуеро, Килиан Мбапе, Джуд Белингам, Жоао Феликс и Ерлинг Холанд.

Специфичното за този приз е, че той може да бъде спечелен от даден футболист само веднъж.

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