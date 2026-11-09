Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона

Пау Кубарси не даде шанс на конкурентите за Golden Boy

  • 9 ное 2026 | 17:55
  • 1020
  • 0
Пау Кубарси не даде шанс на конкурентите за Golden Boy

Централният защитник на Барселона Пау Кубарси затвърди статута си на един от най-ярките таланти на световния футбол, спечелвайки отличието Golden Boy за най-добър млад футболист до 21 години за 2026 година. Призът, връчван ежегодно от италианския вестник „Тутоспорт“ от 2003 година насам, се е превърнал в еталон за признание на изгряващите звезди. Триумфът на 19-годишния каталунец бе обявен официално на церемония в Сасуоло в ранния следобед на 9 ноември.

Испанският национал постигна категорична победа в надпреварата, като бе предпочетен пред останалите 24 кандидати от ранглистата Benchmark, измерваща представянето на терена, както и пред петимата състезатели, получили специални покани от организаторите. Крайното класиране бе определено след гласуване на 30 водещи спортни журналисти от цяла Европа.

Световният шампион наследява наградата от Дезире Дуе.

След като преди броени седмици остана на косъм от трофея „Копа“, отишъл в ръцете на Ламин Ямал за трети пореден път, сега Кубарси не остави съмнение в превъзходството си.

С този триумф Барселона затвърждава водещата си роля в развитието на млади таланти, записвайки пети победител от академията „Ла Масия“ след Лионел Меси, Педри, Гави и Ламин Ямал. Сеск Фабрегас също е печелил наградата, но с екипа на Арсенал. Клубове като Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити, Аякс, Атлетико Мадрид и Пари Сен Жермен имат по две отличия в историята на анкетата.

Кубарси се нарежда като едва втория защитник в историята, печелил приза след Матайс де Лихт през 2018 година. В списъка на победителите традиционно доминират офанзивни играчи като Меси, Серхио Агуеро, Килиан Мбапе, Джуд Белингам, Жоао Феликс и Ерлинг Холанд.

Специфичното за този приз е, че той може да бъде спечелен от даден футболист само веднъж.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Избраха Лапорта за най-добър клубен президент

Избраха Лапорта за най-добър клубен президент

  • 9 ное 2026 | 18:45
  • 56
  • 0
Европейската комисия призна УЕФА за единствен ръководен орган на европейския футбол

Европейската комисия призна УЕФА за единствен ръководен орган на европейския футбол

  • 9 ное 2026 | 18:43
  • 150
  • 0
Португалия остана без трима играчи поради контузии

Португалия остана без трима играчи поради контузии

  • 9 ное 2026 | 18:43
  • 139
  • 0
Де Лаурентис няма намерение да уволни Алегри

Де Лаурентис няма намерение да уволни Алегри

  • 9 ное 2026 | 18:32
  • 356
  • 0
ФИФПРО обяви световния отбор на годината: Меси се завръща, а Ямал продължава да пише история

ФИФПРО обяви световния отбор на годината: Меси се завръща, а Ямал продължава да пише история

  • 9 ное 2026 | 18:32
  • 625
  • 0
Свилар и Дибала са близо до завръщане за Рома

Свилар и Дибала са близо до завръщане за Рома

  • 9 ное 2026 | 17:58
  • 463
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

  • 9 ное 2026 | 16:26
  • 17607
  • 17
Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

  • 9 ное 2026 | 16:52
  • 12188
  • 8
Етър взе само точка срещу Монтана у дома

Етър взе само точка срещу Монтана у дома

  • 9 ное 2026 | 18:41
  • 3169
  • 4
Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

  • 9 ное 2026 | 16:34
  • 2906
  • 2
Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 13861
  • 60
Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

  • 9 ное 2026 | 14:24
  • 9330
  • 69