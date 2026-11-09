Моуриньо срещу Гуардиола: Жозе води по процент победи в Ла Лига

МАРКО РУИС "АС"



Статистиката често е просто сухи цифри, но поставена в контекста на първия престой на Жозе Моуриньо в Испания, тя придобива изключителна тежест. Португалският специалист се утвърждава като наставника с най-висок процент победи в историята на Ла Лига сред треньорите с над сто мача начело. Настоящият треньор на Реал Мадрид оглавява класацията с впечатляващите 77% успеваемост.

По този показател той оставя зад себе си редица легендарни имена като Карло Анчелоти (71%), Чави Ернандес (69%), Зинедин Зидан (67%) и Луис Енрике (66%). Най-значимо обаче е предимството му пред големия му съперник Джосеп Гуардиола. Специалиста от Сантпедор записа 116 победи в 152 срещи (76,3%), докато Моуриньо триумфира в 97 от общо 126 мача.

Самият португалец предпочете да запази прагматичен тон относно постижението: „Тази статистика ми показва единствено, че трябва да спечелим следващия си двубой. В живота дори най-красивите и значими числа лесно се забравят от хората. Ние не живеем с успехите от миналото, а с настоящето. Нямах никаква представа за този показател. Разбира се, това е повод за гордост, тъй като през испанското първенство са минали толкова много треньори от световна класа. Да бъдеш на върха с такива резултати наистина носи удовлетворение.“

Освен общото значение на тези данни, за португалеца те носят особен личен заряд. По време на престоя си в Реал Мадрид той водеше ожесточена битка срещу един от най-великите състави на Барселона в историята, воден именно от Гуардиола. Сблъсъците им на терена и пред микрофоните бяха епични, като се запомни и култовата реплика на каталунеца, че извън терена Моуриньо е „абсолютният шеф и най-осведоменият в света“. Днес статистиката служи като още едно доказателство за ефективността на неговия стил на работа.

В настоящата надпревара германецът Флик върви по сходен път и дори заплашва рекордите с внушителните 79,3% победи (69 успеха в 87 двубоя). Въпреки това настоящият шампион от последните две издания все още не попада в официалната класация, тъй като не е достигнал границата от сто срещи на пейката.

Паралелно с това португалският специалист продължава да затвърждава позициите си в историята на Реал Мадрид. Със 194 мача във всички турнири той заема шесто място във вечната ранглиста на клуба и е само на четири двубоя от това да изпревари Лео Беенхакер (197). Лидери по този показател остават Висенте дел Боске (246), Зинедин Зидан (263), Карло Анчелоти (353) и недостижимият Мигел Муньос с 605 мача.

Ново признание за работата на Моуриньо в Реал Мадрид

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