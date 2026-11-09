ФИФПРО обяви световния отбор на годината: Меси се завръща, а Ямал продължава да пише история

Съюзът на професионалните футболисти (FIFPro) определи имената на идеалния отбор на света за 2026 година след анкета с широка представителност, в която гласуваха 26 317 футболисти от 75 държави.

Осемкратният носител на "Златната топка" Лионел Меси се завръща в Световните 11 за първи път от 2023 година. Аржентинската суперзвезда е първият футболист, който е попадал в идеалния отбор цели 18 пъти, след като за първи път бе избран през 2007 година.

ФИФПРО обяви имената на тези, които ще се борят за място в идеалния отбор

Ламин Ямал също е сред най-големите теми в тазгодишния състав. Испанецът е селектиран за втора поредна година и се превърна в първия футболист в историята, който има две участия преди да е навършил 20 години. 19-годишният нападател е и един от четиримата представители на Испания в идеалния състав, заедно с вратаря Давид Рая, защитника Пау Кубарси и халфа Родри. Четворката допринася за рекордните 53 участия на испански футболисти в историята на Световните 11 (World XI).

Идеалният състав при мъжете е съставен от: Давид Рая на вратата, Пау Кубарси, Ашраф Хакими и Нуно Мендеш в защита, Джуд Белингам, Родри и Витиня в средата на терена, а в атака са Ерлинг Холанд, Килиан Мбапе, Лионел Меси и Ламин Ямал. Схемата е такава заради едно важно условие. Още при обявяването на номинациите беше уточнено, че в състава ще попаднат вратарят, тримата защитници, тримата полузащитници и тримата нападатели, които са получили най-много гласове. Единадесетото място е заето от полевия играч с най-голям брой гласове сред останалите. Очевидно това е атакуващ футболист.

The 2026 FIFPRO Men’s #World11 ✨ Decided exclusively by 19,806 professional men’s footballers worldwide. By the players, for the players 🏆 https://t.co/MnHEMHxtf1 — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

Световният шампион Испания е националният отбор с най-много представители – четирима. Португалия има двама – Нуно Мендеш и Витиня, а останалите петима са от Англия, Мароко, Норвегия, Франция и Аржентина.

При клубовете най-силно е присъствието на Барселона. Пау Кубарси, Родри и Ламин Ямал са свързани с каталунския клуб, като Родри е посочен от ФИФПРО като играч на Манчестър Сити и Барселона за оценявания период. Пари Сен Жермен има трима представители – Ашраф Хакими, Нуно Мендеш и Витиня, а Реал Мадрид е с двама – Джуд Белингам и Килиан Мбапе. Арсенал, Манчестър Сити и Интер Маями имат по един футболист в състава.

За мъжкия отбор са оценявани представянията между 4 август 2025 и 19 юли 2026 година. Кандидатите трябва да са изиграли поне 30 официални мача в този период. Всеки гласоподавател е избирал по трима футболисти на всяка позиция, а местата са разпределени според получения вот.

The 2026 FIFPRO Women’s #World11, chosen by 6,511 professional women’s footballers worldwide 🏆 https://t.co/3uITxLPA22 — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

При жените най-голямата новина е новият рекорд на Луси Бронз, която попадна в World 11 за девети път – повече от всяка друга футболистка. Хана Хамптън, Алекс Грийнууд, Мапи Леон, Ирене Паредес, Айтана Бонмати, Алексия Путейяс, Ела Туун, Барбра Банда, Клаудия Пина и Алесия Русо допълват състава. Барбра Банда е единствената представителка на държава извън Англия и Испания, а пет футболистки са от Барселона.

How 19,806 professional men’s footballers voted for the 2026 FIFPRO Men’s #World11 📊 https://t.co/Exd0tK0V4g — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google