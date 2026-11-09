Феновете на Ман Юнайтед към собствениците: Не нашето погребение, а вашето

Привържениците на Манчестър Юнайтед организираха поредна протестна акция срещу собствениците на клуба преди домакинството на Астън Вила на „Олд Трафорд“. Феновете издигнаха транспарант с категоричното послание „Не искаме нов стадион, искаме нови собственици“, насочено срещу семейство Глейзър и сър Джим Ратклиф. Трибуната „Стретфорд Енд“ бе изпълнена със зелени и златисти балони – традиционните цветове на протестите срещу настоящото управление.

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Недоволството е свързано най-вече с плановете за изграждане на нов стадион, който да замени историческия „Олд Трафорд“. Част от привържениците смятат, че вместо да се инвестират средства в подобряването на състава и инфраструктурата на настоящия стадион, ръководството насочва вниманието си към мащабен нов проект. Друг транспарант с надпис „Джим не може да оправи това“ също бе показан на трибуните, но впоследствие бе премахнат от стюардите. Според информацията причината е била препратката към британското телевизионно предаване „Jim'll Fix It“, водено в миналото от Джими Савил, който впоследствие бе признат за виновен в сексуални посегателства над малолетни. Друг от премахнатите транспаранти на "Олд Трафорд" беше с още по-грубо послание - "Не нашето погребение, а вашето" (фразата е английски идиом, който означава, че човек ще понесе негативите за собствените си погрешни решения).

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Фенските организации бяха призовали за напускане на стадиона в 21-вата минута от срещата – символичен жест, отбелязващ 21 години от придобиването на клуба от семейство Глейзър през 2005 г. Масов бойкот обаче не се състоя, въпреки че недоволството бе ясно изразено чрез песни и транспаранти. От организацията “The 1958” дори обвиниха клуба в цензура заради премахването на плакатите и изгонването на привърженици от стадиона.

Протестите се проведоха на фона на изключително тежкия сезон за Манчестър Юнайтед, който преди срещата с Астън Вила се намира в зоната на изпадащите. Така напрежението около собствеността и управлението на клуба продължава да се засилва, като недоволството вече е насочено не само към семейство Глейзър, но и към Ратклиф, от когото част от феновете очакваха промяна след влизането му в клуба.

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Снимки: Gettyimages