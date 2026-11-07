Тото Волф критикува пилотите от MotoGP заради коментарите им за Гран При на Катар

Ръководителят на отбора на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф се изказа доста критично по адрес на пилотите в MotoGP заради техните коментари относно провеждащата се този уикенд Гран При на Катар.

През последните седмици състезателите от кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта говориха открито за нежеланието си да пътуват до Доха. Причината, разбира се, е нестабилната обстановка в Близкия изток, породена от стартиралата в края на февруари война в Иран.

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Заради нея Формула 1 трябваше да отмени визитите си в Бахрейн и Саудитска Арабия, които бяха предвидени за април. MotoGP пък пренасрочи състезанието в Катар, което също беше предвидено за април, за този уикенд и въпреки всички критики на пилотите, то се провежда.

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А според Волф състезателите вдигат излишно много шум, без да осъзнават напълно геополитическата обстановка в света. Тази тема е актуално и във Формула 1, защото световният шампионат има предвидени състезания в Катар и Абу Даби в края на този и началото на следващия месец.

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„Стефано (Доменикали, изпълнителният директор на Формула 1) и Мохамед (бин Сулайем, президентът на ФИА) ясно заявиха, че Формула 1 се ръководи от международните препоръки и указания, независимо дали става въпрос за ограничения за пътуване, преустановени полети на авиокомпании, предупреждения за ситуацията в региона или информация, предоставена от местните власти“, заяви Волф пред медиите по време на Гран При на Сао Пауло.



„Така че не става въпрос само за това да се вземе предвид позицията на организаторите на състезанията, но и действията на местните власти. Според мен именно на тази основа трябва да вземаме решенията си и съм напълно съгласен с подобен подход.



„Мисля, че когато пилоти, които от геополитическа гледна точка нямат никаква представа какво всъщност се случва, започнат да изразяват публично мнение, думите им получават широко медийно отразяване, защото разполагат с голяма аудитория, която ги слуша. Но ако бях в същата ситуация, щях да постъпя като ръководството на MotoGP. Ако искаш да се състезаваш, отиваш. Ако не искаш, не отиваш. Толкова е просто. Всеки може сам да вземе решение по този въпрос и аз уважавам това.



„Разбира се, трябва да следим много внимателно развитието на ситуацията през следващите дни и седмици. Доменикали следи всичко, което се случва, за да има актуална представа за обстановката. Ако ситуацията стане по-опасна и получим информация за това, той, заедно с Бин Сулайем, ще бъде първият, който ще предприеме мерки за защита на хората, планиращи да пътуват. Именно затова се придържам към указанията, които получавам.



„В рамките на отбора въпросът за евентуално неучастие в състезанията в Катар и Абу Даби изобщо не е повдиган. Това не е било тема на разговор. Но ако някой не се чувства комфортно да пътува, винаги бих уважил подобно решение. Може би това дори би било възможност да дадем шанс на някой друг.



„Подобно решение по никакъв начин не би променило отношенията ни. Винаги съм уважавал правото на хората да не желаят да присъстват на определени състезания от Формула 1 и към момента продължавам да гледам на ситуацията по същия начин“, каза още ръководителят на Сребърните стрели.

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Снимки: Gettyimages