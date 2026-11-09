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Защитник на Ювентус получи спешна повиквателна от Роберто Манчини

  • 9 ное 2026 | 12:12
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Защитник на Ювентус получи спешна повиквателна от Роберто Манчини

Селекционерът на Италия Роберто Манчини предприе извънредна промяна в състава си за мачовете с Франция и Белгия от Лигата на нациите, съобщиха от местната футболна федерация.

Манчини извика голмайстора на Милан и трима тийнейджъри за мачовете на Италия с Франция и Белгия
Манчини извика голмайстора на Милан и трима тийнейджъри за мачовете на Италия с Франция и Белгия

Контузията на бранителя на Рома Джанлука Манчини го принуди да се оттегли от състава и така на негово място беше извикан защитникът на Ювентус Федерико Гати. За 28-годишния играч, който има 8 мача за “адзурите”, това е първа повиквателна от март насам, когато се появи като резерва срещу Северна Ирландия и Босна и Херцеговина в плейофите за участие на Мондиал 2026. През настоящия сезон той е записал общо девет срещи за “бианконерите”, в които има един гол и една асистенция.

По-рано Манчини направи още една промяна в първоначално обявения състав от 31 играчи, като изпрати повиквателна на 18-годишния защитник на Удинезе Матео Палма.

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Снимки: Gettyimages

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