Защитник на Ювентус получи спешна повиквателна от Роберто Манчини

Селекционерът на Италия Роберто Манчини предприе извънредна промяна в състава си за мачовете с Франция и Белгия от Лигата на нациите, съобщиха от местната футболна федерация.

Манчини извика голмайстора на Милан и трима тийнейджъри за мачовете на Италия с Франция и Белгия

Контузията на бранителя на Рома Джанлука Манчини го принуди да се оттегли от състава и така на негово място беше извикан защитникът на Ювентус Федерико Гати. За 28-годишния играч, който има 8 мача за “адзурите”, това е първа повиквателна от март насам, когато се появи като резерва срещу Северна Ирландия и Босна и Херцеговина в плейофите за участие на Мондиал 2026. През настоящия сезон той е записал общо девет срещи за “бианконерите”, в които има един гол и една асистенция.

🚨 Il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha convocato anche Federico #Gatti per le prossime gare di Nations League Il calciatore della Juventus raggiungerà Coverciano nelle prossime ore 🇮🇹 #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro https://t.co/c2PmhkqmdO — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 8, 2026

По-рано Манчини направи още една промяна в първоначално обявения състав от 31 играчи, като изпрати повиквателна на 18-годишния защитник на Удинезе Матео Палма.

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Снимки: Gettyimages