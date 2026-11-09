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Ваноли: Трябва да сме ядосани, че изпуснахме победата

  • 9 ное 2026 | 02:27
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Треньорът на Фиорентина Паоло Ваноли подчерта, че отборът му трябва да изпитва разочарование и спортен гняв след домакинското равенство 2:2 срещу Ювентус. „Виолетовите“ на два пъти повеждаха в резултата, но не успяха да задържат аванса си, въпреки че според наставника тимът се намира на прав път и е изпратил силно послание със своето представяне.

„Изиграхме страхотен мач срещу изключително силен съперник. Уважихме очакванията на нашите фенове и затова трябва да сме разочаровани, че не взехме пълния комплект точки. Разполагаме с млад състав, на когото трябва да вдъхнем увереност. Играхме добре, но сме наясно, че ни предстои още много работа“, заяви специалистът.

Ювентус показа характер, но се пребори само за точка в дербито с Фиорентина
Ювентус показа характер, но се пребори само за точка в дербито с Фиорентина

„Преди началото мнозина определиха състава ми като прекалено смел. Когато искаш да играеш футбол, не става въпрос просто за по-дефанзивни или по-офанзивни изпълнители, а за колективно раздаване и преса по целия терен. Момчетата се справиха с тази задача. Това е вярната посока, въпреки че трябва да покажем повече решителност както при контрола на топката, така и при нейното отнемане. Моите играчи трябва да са ядосани, защото въпреки младостта и липсата на опит, показаха отличен футбол и заслужаваха да спечелят“, допълни Ваноли.

Треньорът коментира и представянето на голмайстора Пелегрино, който на моменти оставаше изолиран в предни позиции:

Спалети: На моменти губим увереност и потъваме в съмнения
Спалети: На моменти губим увереност и потъваме в съмнения

„Опитваме се да му осигуряваме по-добри подавания и най-вече да бъдем близо до него, за да оползотворяваме моментите, в които задържа топката. Франко Мастантуоно също трябва да действа между линиите и да взаимодейства с Пелегрино. Педро Гонсалвеш се справя по-добре в това отношение, тъй като е свикнал да навлиза навътре. Този отбор има амбиция да постигне нещо значимо и просто трябва да продължим да се трудим", изтъкна Ваноли.

Благодарение на серията от три поредни мача без загуба Фиорентина успя да се измъкне от зоната на изпадащите, макар преднината пред Монца да е само 2 точки.

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Снимки: Gettyimages

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