Ханзи Флик: Подобни мачове не се печелят лесно

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик сподели впечатленията си след победата с 2:1 над Атлетико Мадрид в гостуването от 12-тия кръг на Ла Лига. Каталунците стигнаха до обрат на "Метрополитано" с два гола на Фермин Лопес и дръпнаха с 5 точки преди тима на Диего Симеоне.

„Първото полувреме не беше идеално, тъй като ни липсваше достатъчно интензивност. След почивката обаче подобрихме значително представянето си и завоювахме поредни три точки. Мачовете продължават деветдесет минути“, заяви германският специалист.

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Флик коментира и тактическото решение да постави Френки де Йонг на десния фланг на защитата след почивката:

„Де Йонг може да се справи на тази позиция. Говорихме по въпроса и самият той ми каза, че е готов. Планът беше да остане там за петнадесет минути, а след смяната на Бернал, Френки да се върне в полузащитата.“

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„Имаме класата и качествата да печелим такива двубои. Имам пълна вяра в този състав. Подобни победи не се постигат лесно. Сезонът е дълъг, но ежедневно сме концентрирани върху постигането на успехи и печеленето на отличия. Част от отговорността ни е да контролираме почивката на играчите и да гарантираме, че никой няма да получи травма. Разчитаме на това всеки да знае как правилно да разпределя физическите си натоварвания“, завърши наставникът на каталунците.

За Барса това беше четвърта победа в последните 5 мача срещу Атлетико. От началото на сезона единственото поражение на "блаугранас" в Ла Лига е от Реал Мадрид.

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Снимки: Imago