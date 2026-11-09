Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона

Ханзи Флик: Подобни мачове не се печелят лесно

  • 9 ное 2026 | 01:51
  • 157
  • 0

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик сподели впечатленията си след победата с 2:1 над Атлетико Мадрид в гостуването от 12-тия кръг на Ла Лига. Каталунците стигнаха до обрат на "Метрополитано" с два гола на Фермин Лопес и дръпнаха с 5 точки преди тима на Диего Симеоне.

„Първото полувреме не беше идеално, тъй като ни липсваше достатъчно интензивност. След почивката обаче подобрихме значително представянето си и завоювахме поредни три точки. Мачовете продължават деветдесет минути“, заяви германският специалист.

Барса спази традицията, обърна Атлетико и се укрепи на върха в Ла Лига
Барса спази традицията, обърна Атлетико и се укрепи на върха в Ла Лига

Флик коментира и тактическото решение да постави Френки де Йонг на десния фланг на защитата след почивката:

Де Йонг може да се справи на тази позиция. Говорихме по въпроса и самият той ми каза, че е готов. Планът беше да остане там за петнадесет минути, а след смяната на Бернал, Френки да се върне в полузащитата.“

Диего Симеоне: Липсваше ни ефективност, но се гордея с момчетата
Диего Симеоне: Липсваше ни ефективност, но се гордея с момчетата

„Имаме класата и качествата да печелим такива двубои. Имам пълна вяра в този състав. Подобни победи не се постигат лесно. Сезонът е дълъг, но ежедневно сме концентрирани върху постигането на успехи и печеленето на отличия. Част от отговорността ни е да контролираме почивката на играчите и да гарантираме, че никой няма да получи травма. Разчитаме на това всеки да знае как правилно да разпределя физическите си натоварвания“, завърши наставникът на каталунците.

За Барса това беше четвърта победа в последните 5 мача срещу Атлетико. От началото на сезона единственото поражение на "блаугранас" в Ла Лига е от Реал Мадрид.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Санкт Паули на Димитър Митов претърпя тежко поражение във Втора Бундеслига

Санкт Паули на Димитър Митов претърпя тежко поражение във Втора Бундеслига

  • 9 ное 2026 | 02:00
  • 169
  • 0
Диего Симеоне: Липсваше ни ефективност, но се гордея с момчетата

Диего Симеоне: Липсваше ни ефективност, но се гордея с момчетата

  • 9 ное 2026 | 01:47
  • 172
  • 0
Важна намеса на Пламен Андреев помогна за четвъртата поредна победа на Дебрецен

Важна намеса на Пламен Андреев помогна за четвъртата поредна победа на Дебрецен

  • 9 ное 2026 | 01:36
  • 192
  • 0
Спалети: На моменти губим увереност и потъваме в съмнения

Спалети: На моменти губим увереност и потъваме в съмнения

  • 9 ное 2026 | 01:23
  • 204
  • 0
Шахтьор удържа Динамо (Киев) с човек по-малко и се върна на върха в Украйна

Шахтьор удържа Динамо (Киев) с човек по-малко и се върна на върха в Украйна

  • 9 ное 2026 | 01:09
  • 290
  • 0
Драматични победи за Панатинайкос и АЕК, Олимпиакос не можа да надвие ПАОК

Драматични победи за Панатинайкос и АЕК, Олимпиакос не можа да надвие ПАОК

  • 9 ное 2026 | 00:47
  • 243
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

  • 8 ное 2026 | 18:56
  • 209146
  • 1702
Барса спази традицията, обърна Атлетико и се укрепи на върха в Ла Лига

Барса спази традицията, обърна Атлетико и се укрепи на върха в Ла Лига

  • 8 ное 2026 | 23:55
  • 14806
  • 98
Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

  • 8 ное 2026 | 19:54
  • 30792
  • 205
Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

  • 8 ное 2026 | 19:27
  • 23825
  • 55
Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

  • 8 ное 2026 | 19:09
  • 17239
  • 69
Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

  • 8 ное 2026 | 20:50
  • 15697
  • 5