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Диего Симеоне: Липсваше ни ефективност, но се гордея с момчетата

  • 9 ное 2026 | 01:47
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Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне коментира загубата на своя тим с 1:2 от Барселона в среща от 12-тия кръг на Ла Лига. Въпреки негативния резултат, аржентинският специалист остана доволен от представянето на своите възпитаници.

„Гордея се с момчетата, защото изиграха отличен мач. През по-голямата част от времето се придържахме точно към плана си. За съжаление, не ни достигна нужната успеваемост пред гола, която е задължителна в срещи от подобен ранг. Загубихме от съперник, който умее да се възползва максимално от открилите се възможности“, заяви Симеоне.

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„През второто полувреме картината на терена не се промени съществено. Противникът владееше топката, но не създаваше сериозни опасности. Ние от своя страна имахме добри шансове чрез Алварес, Баена и Сьорлот. Съперникът обаче демонстрира по-висока ефективност – стигна до едно чисто положение и го реализира“, добави наставникът на мадридчани.

Симеоне обърна специално внимание и на представянето на Хулиан Алварес:

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„Той е изключителен футболист. Ценим го високо, имаме нужда от него и продължаваме съвместната си работа. В днешния мач той участва в три или четири от общо петте ни голови ситуации. Липсваше му само попадение, за да увенчае играта си, но и това ще дойде", каза Симеоне.

Попитан как приема двете поредни поражения в рамките на една седмица, треньорът на Атлетико запази хладнокръвие: „Нужно е само спокойствие, нищо повече.“

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Снимки: Gettyimages

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