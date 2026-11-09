Спалети: На моменти губим увереност и потъваме в съмнения

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети отново изрази разочарованието си от липсата на постоянство в играта на тима след драматичното равенство 2:2 срещу Фиорентина. Специалистът подчерта, че отборът лесно губи самочувствие и изпада в колебания, но предпочете да запази мълчание относно спорните съдийски отсъждания.

„Понякога се давим в чаша вода и губим вяра в собствения си стил. Допуснахме гол твърде рано, след което реагирахме отлично, но просто не успяваме да поддържаме стабилно ниво през цялата среща – нито като колектив, нито на индивидуално ниво. Играем блестящо в продължение на десет минути, а в следващия момент нещо ни липсва. Нямаме постоянство", отбеляза Спалети.

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„В определени епизоди просто отказваме да взимаме решения – стоим безучастни и се примиряваме с развоя, без да поемем инициативата. Всяко действие разсейва съмненията, докато когато потънеш в колебания, губиш всякакъв контрол върху ситуацията“, призна наставникът.

„Избрахме различна подредба в атака, защото Фиорентина пресира агресивно. Тъй като изнасянето на топката от задна позиция ни затруднява, понякога трябва да играем по-директно към върха на атаката. Запазването на топката под натиск не е най-силното качество на Волтемаде, защото той предпочита комбинативния футбол, но в този състав се справя най-добре от всички. Коло Муани се подобрява значително – с тази физическа форма и възвърната енергия той може да бъде полезен навсякъде по терена. Движи се много и показва отлична синхронизация с отбора", обясни Спалети.

Срещата не мина и без съдийски спорове – попадение на Раду Драгушин бе отменено заради нарушение срещу Бремер, а "бианконерите" имаха претенции за дузпа заради потенциална игра с ръка на Жоао Марио.

„Не знам, имате ли друг въпрос?“, отвърна с усмивка Спалети, след като му бе показано повторение на спорния епизод. - Нямах нужда от повторение, видях всичко съвсем ясно още на терена", добави наставникът на Ювентус.

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Снимки: Gettyimages