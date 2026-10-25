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Венева с една точка, Стоянова без точков актив при успех на Мачерата над Бреша

  • 25 окт 2026 | 19:21
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Венева с една точка, Стоянова без точков актив при успех на Мачерата над Бреша

Българските волейболистки Калина Венева и Микаела Стоянова получиха ограничено игрово време при победата на Мачерата над Бреша с 3:1 като гост. Венева игра само в първия гейм за домакините, а Стоянова се появи единствено в третата част за победителките.

Венева завърши с една точка от атака и две грешки. Българската посрещачка реализира за 1:1 в началото на срещата, но впоследствие допусна неточности на посрещане и в нападение. При 9:13 тя бе заменена от Анджелка Новосел и повече не се появи на полето. Стоянова влезе на мястото на Азия Бонели при 16:16 в третия гейм, но не успя да запише точка. Българската диагоналка допусна две последователни грешки в атака, след които Бреша поведе с 22:19. Веднага след това Бонели се върна в игра на нейно място.

Най-резултатна за Мачерата бе Беатриче Гардини с 18 точки, следвана от Клара Декортес със 17 и Сюзън Схют с 15. За Бреша Андреа Михалевич реализира 19 точки, Анджелка Новосел добави 16, а Ракеле Нардели завърши с 11.

Снимка: Banca Valsabbina Millenium Brescia 

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