Възходът на Лацио в Серия "А" донесе месечна награда на Гатузо

Наставникът на Лацио Дженаро Гатузо беше избран за Треньор на месеца в Серия "А" за октомври, обявиха от италианската лига. Наградата му ще бъде връчена преди домакинството на Лече на 21 ноември.

Гатузо си заслужи приза, след като изведе Лацио до първото място в класирането на Серия "А". Това се случи след поредица от шест победи в първенството, четири от които бяха през октомври: 3:1 над Монца, 3:0 над Ювентус, 2:1 над Парма и 6:2 над Сасуоло.

Gennaro Gattuso is the Philadelphia Coach of the Month for October! 👏 https://t.co/fRZ2nImvrv — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 6, 2026

“Едноличното лидерство на Лацио на върха в класирането, с рекорден за клуба актив от точки (28 - б.р.) след 10 кръга, говори много за въздействието на Рино Гатузо като наставник на “бианкочелестите”. Гатузо изгради модерен тим, характеризиращ се с организация и интензивност, и най-вече такъв, който е способен да бележи чрез 12 различни играчи и да се защитава с нагласата на отбор, който отказва да допусне нищо. Освен спортните постижения, калабрийският треньор заслужава големи похвали за пренасянето на своя боен дух върху играчите си, сформирайки сплотен състав, който знае как да се адаптира перфектно към различните фази на мача”, коментира изпълнителният директор на Серия "А" Луиджи Де Сиерво.

😎 https://t.co/pD2DxzHTjH — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 6, 2026

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Снимки: Gettyimages