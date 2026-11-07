Гатузо посочи първата цел пред Лацио

Наставникът на Лацио Дженаро Гатузо подчерта, че първата цел пред тима е да събере 40 точки в класирането на Серия "А", където в момента е лидер. Той също така изрази предпазливост преди утрешното гостуване на Наполи, въпреки че “партенопеите” разочароват с представянето си през сезона.

“Първата ни цел остава да достигнем 40 точки, а сега имаме 28. Когато го направим, ще имаме голямо празненство. Наполи са в затруднение? Срещу Порто те изиграха добри 70 минути. Масимилиано Алегри беше мой капитан в Серия "Б" (в Перуджа - б.р.), след което беше и мой треньор (в Милан - б.р.). Все още не съм го побеждавал като треньор. Познавайки го, при такива обстоятелства той не изпитва затруднения. Надявам се да постигна една четвърт от това, което той е направил в неговата кариера. Беше чест и привилегия да водя Наполи в миналото. За съжаление, тогава нямаше фенове на стадиона заради COVID-19.

Нуно Тавареш имаше проблем, но днес направи всичко по силите си в тренировката. Утре ще оценим състоянието му. Все още имам някои съмнения. Загубата на Матия Дзакани е значима. Разбрах, че ще отсъства шест седмици, но се надявам да са по-малко. Има разтежение в четириглавия мускул, както и оток. Алберт Гудмундсон няма да играе за националния си тим (Исландия - б.р.), като целта е да бъде готов за контролата ни през следващата седмица (с Мгар Юнайтед - б.р.). Николо Ровела и Адам Марушич ще бъдат с нас утре. В отсъствието на Дзакани, Густав Исаксен ще бъде капитанът. Това сочат неговите числа и мачове. Не бива да мислим за първото място, а да се фокусираме върху нашата работа”, коментира Гатузо на днешната си пресконференция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages