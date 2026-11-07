Съставите на Майнц и Байерн, пореден рекорд за Нойер

Лидерът в класирането Байерн (Мюнхен) гостува на Майнц 05 в мач от 9-ия кръг на германската Бундеслига. Баварците делят първото място с Борусия (Дортмунд), но са лидери благодарение на по-добрата си голова разлика. Отборът е в отлично настроение след победата през седмицата с 2:0 над Атлетико Мадрид в Шампионската лига, а и е в серия от 30 поредни гостувания без загуба в Бундеслигата. Майнц пък не се намира в особено добра форма и има три загуби в последните си четири двубоя.
Днес мачът е специален за легендартния страж Мануел Нойер, който се превръща в най-възрастния играч на Байерн, играл в елита на Германия – на възраст от 40 години и 225 дни.
В последните години баварският гранд играе трудно при гостуванията си на Майнц, като има цели 4 загуби в последните си 6 визити на този съперник - повече от всеки друг стадион. При последния им сблъсък през април 2026 г. Байерн спечели драматично с 4:3 като гост, въпреки че изоставаше с 0:3 на полувремето. В момента обаче формата на домакините е притеснителна, като те нямат победа у дома в цели 7 поредни двубоя.
Домакините от Майнц имат сериозни проблеми в защита. Филип Мвене и Щефан Пош са наказани и пропускат двубоя. Извън сметките заради контузии са Силас Вамангитука и Доминик Коор. Наставникът на Майнц Урс Фишер излиза във формация 3-5-2, като атаката на отбора ще водят Рансфорд Кьонигсдорфер и Шералдо Бекер.
За Байерн двубоят отново ще бъде воден от помощник-треньора Аарън Данкс, тъй като старши треньорът Венсан Компани се възстановява след здравословния си проблем. Извън състава поради контузии остават Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Луис Диас, Исмаел Сайбари и Бара Ндиайе. При Байерн промените са само две спрямо впечатляващата победа над Атлетико Мадрид през седмицата. Натаниъл Браун заема мястото на Алфонсо Дейвис и ще играе в ролята на десетка, като заедно с Майкъл Олисе и Ленарт Карл ще действат в атака и ще помагат на носителя на „Златната топка“ Хари Кейн. Освен това Александър Павлович е предпочетен в халфовата линия вместо Том Бишоф, като ще партнира на Йошуа Кимих.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages