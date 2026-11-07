Съставите на Майнц и Байерн, пореден рекорд за Нойер

Лидерът в класирането Байерн (Мюнхен) гостува на Майнц 05 в мач от 9-ия кръг на германската Бундеслига. Баварците делят първото място с Борусия (Дортмунд), но са лидери благодарение на по-добрата си голова разлика. Отборът е в отлично настроение след победата през седмицата с 2:0 над Атлетико Мадрид в Шампионската лига, а и е в серия от 30 поредни гостувания без загуба в Бундеслигата. Майнц пък не се намира в особено добра форма и има три загуби в последните си четири двубоя.

Днес мачът е специален за легендартния страж Мануел Нойер, който се превръща в най-възрастния играч на Байерн, играл в елита на Германия – на възраст от 40 години и 225 дни.

Should Manuel Neuer (40 years and 225 days) feature today, he will become the oldest player to appear for Bayern in the Bundesliga, surpassing Bernd Dreher’s record (40 years and 198 days) https://t.co/UHCwIAraiv — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 7, 2026

В последните години баварският гранд играе трудно при гостуванията си на Майнц, като има цели 4 загуби в последните си 6 визити на този съперник - повече от всеки друг стадион. При последния им сблъсък през април 2026 г. Байерн спечели драматично с 4:3 като гост, въпреки че изоставаше с 0:3 на полувремето. В момента обаче формата на домакините е притеснителна, като те нямат победа у дома в цели 7 поредни двубоя.

Unsere 1️⃣1️⃣ für #M05FCB! 👊 #Mainz05 https://t.co/j92XLkBkXz — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) November 7, 2026

Домакините от Майнц имат сериозни проблеми в защита. Филип Мвене и Щефан Пош са наказани и пропускат двубоя. Извън сметките заради контузии са Силас Вамангитука и Доминик Коор. Наставникът на Майнц Урс Фишер излиза във формация 3-5-2, като атаката на отбора ще водят Рансфорд Кьонигсдорфер и Шералдо Бекер.

Mit dieser 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋𝐅 𝓿𝓼. 𝐌𝐀𝐈𝐍𝐙 💥 https://t.co/hb8CE2SyAp — FC Bayern München (@FCBayern) November 7, 2026

За Байерн двубоят отново ще бъде воден от помощник-треньора Аарън Данкс, тъй като старши треньорът Венсан Компани се възстановява след здравословния си проблем. Извън състава поради контузии остават Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Луис Диас, Исмаел Сайбари и Бара Ндиайе. При Байерн промените са само две спрямо впечатляващата победа над Атлетико Мадрид през седмицата. Натаниъл Браун заема мястото на Алфонсо Дейвис и ще играе в ролята на десетка, като заедно с Майкъл Олисе и Ленарт Карл ще действат в атака и ще помагат на носителя на „Златната топка“ Хари Кейн. Освен това Александър Павлович е предпочетен в халфовата линия вместо Том Бишоф, като ще партнира на Йошуа Кимих.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages