Мартин Михайлов: Хората искат да гледат такъв волейбол

Треньорът на Миньор Перник Мартин Михайлов коментира пред БНТ драматичната загуба с 2:3 гейма от Левски в поредния кръг от волейболното първенство при дамите.

Левски спаси мачбол, за да спечели драма в Перник срещу Миньор

„Цял сезон се вижда непостоянство в играта ни. Един гейм играем страхотно, след това намаляваме темпото, започваме да правим много непредизвикани грешки. От там идва генералната разлика. Който греши по-малко – печели.

Хората искат да гледат такъв волейбол – оспорвани мачове. Ако играем пред празна зала, и да няма никаква интрига, без значение дали печелим или губим, не печели волейболът. В случая спечели волейболът“, коментира Михайлов.

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