Левски спаси мачбол, за да спечели драма в Перник срещу Миньор

В среща от 5-ия кръг на Демакс+ лига дамският тим на Левски София трябваше да преодолее доста трудни моменти при гостуването на Миньор в Перинк.

Левски изкопчи победа с 3:2 (18:25, 25:22, 18:25, 25:15, 16:14) в завързаната двучасова битка.

В Мерник волейболистките на старши треньора Драган Нешич, който не можеше да разчита на контузената разпределителка Димана Иванова (замести я Лиана Василева), 2 пъти изостанаха в геймовете. Продължиха обаче да преследват до дупка противника и усилията им дадоха резултат.

С тази победа Левски събра 3, като има 1 загуба и 9 точки на третата позиция във временното класиране на първенството. Лидер е Марица с 4 успеха и 12 точки, а второто място заема ЦСКА с 11 точки от 4 победи.

Първият гейм в Перник вървеше равностойно до 16:15 за домакините, които след това отвориха разлика и поведоха с 1:0.

Във втората част "сините" отвърнаха, дърпайки с 6 точки. В края преднината им бе намалена, но все пак остана достатъчна, за да изравнят.

“Сините” момичета обаче допуснаха след 10:10 в третия гейм противникът отново да набере солиден аванс след 10:10 и съответно да стигне до 2:1.

"Сините" пак трябваше да наваксват и го направиха убедително. Поведоха още в началото на четвъртата част, развиха преднината си до 10 точки и вкараха дуела в тайбрек.

Той бе истинско изпитание за нервната система заради редицата напечени моменти. Събитията вървяха точка за точка, за да се стигне до драма в края. Тя обаче завърши със "син" хепиенд. Домакините първи стигнаха до мачбол при 14:13 в тяхна полза. Състезателките на Нешич го отразиха, а след това съумяха да направят 2 точки, за да ликуват с победата.

Джоана Алкантара отново бе №1 с 24 точки (1 ас, 1 блок). Елена Коларова се отчете със 17 точки, като цели 6 дойдоха след блокади (плюс 1 ас). Габриела Жекова пък завърши с 13 точки (1 блок).

В следващия кръг Левски приема ЦПВК на 15 ноември, неделя, от 15 часа.

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