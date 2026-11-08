Подготвя се поредната треньорска смяна в Серия "А"

След като в първите десет кръга от сезона пет клуба от Серия "А" смениха своите треньори, Сасуоло е на път да се присъедини към тях, съобщават италианските медии.
Според информациите ръководството на “неровердите” е решило да се раздели със своя наставник Алберто Акуилани, който беше назначен през лятото. Причината е, че тимът е в кошмарна серия от пет загуби, а освен това е допуснал цели 29 попадения в 11 шампионатни мача - най-лошата статистика в това отношение в първенството от представянето на Анкона през сезон 2003/04 насам. Така Сасуоло се намира чак на 17-ото място в класирането и е точно над зоната на изпадащите с актив от 8 точки след две победи, две равенства и седем поражения.
Двамата кандидати за потенциален наследник на 43-годишния Акуилани са Роберто Д’Аверса и Винченцо Монтела, които бяха на трибуните на “Олимпико” при снощната загуба с 0:3 от Рома.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages