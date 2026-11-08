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Няма милост: Реал Мадрид е най-фаулираният отбор в Ла Лига

  • 8 ное 2026 | 14:11
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В събота Реал Мадрид надви Валенсия с убедителното 3:0, но футболистите на Жозе Моуриньо не си прекараха кой знае колко добре на “Местайя”. Те останаха крайно недоволни, защото отнесоха множество ритници.

Според официалните данни съдията е маркирал 26 нарушения в полза на „белия балет“ – по едно на всеки три минути и половина. Това прави мача този с най-много извършени фалове срещу тима от “Бернабеу” от началото на сезона в испанското първенство.

Реал Мадрид оглавява и класацията за най-фаулиран отбор през сезон 2026/2027. Реферите са маркирали 171 нарушения срещу мадридчани в изиграните 12 кръга от Ла Лига, което прави средно по 14,2 нарушения на мач.

Расинг Сантандер заема второто място със 161 фала в своя полза, следван от Севиля със 155. Впечатление прави сериозната разлика между Реал Мадрид и преките му конкуренти: срещу Атлетико Мадрид са свирени 113 нарушения, а срещу шампиона Барселона – 108.

Обикновено сдържаният офанзивен халф Бернардо Силва влезе в ролята на говорител на тима след успеха с 3:0 над Валенсия. Пред медиите той заяви: „Беше тежък двубой в напрегната атмосфера срещу отбор, който залага изцяло на агресията. Съдията им позволи да играят с много твърдост и агресия, което допълнително усложни задачата ни“.

Играхме перфектно, доволен е Моуриньо
Играхме перфектно, доволен е Моуриньо
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