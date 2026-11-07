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Рома отново показа глад за голове

  • 7 ное 2026 | 23:39
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Рома постигна трета поредна победа в Серия "А" и си възвърна увереността след болезненото поражение от Манчестър Юнайтед в Шампионската лига. "Вълците" разгромиха с 3:0 Сасуоло на "Олимпико" и изместиха шампиона Интер от второто място във временното класиране, като изостават само на точка от градския си съперник Лацио.

Марио Ермосо даде аванс на домакините в 27-ата минута, а скоро след това защитникът на Сасуоло Себастиан Валукиевич си отбеляза автогол. В началото на второто полувреме Родриго Мора направи преднината на "джалоросите" класическа. Рома все още не познава вкуса на загубата в първенството и е отборът с най-продуктивна атака. В 11 мача тимът на Джан Пиеро Гасперини е отбеляза 31 гола.

Проблемите на Миле Свилар и Пиерлуиджи Голини наложиха на вратата на Рома отново да застане Девис Васкес, но той нямаше почти никаква работа. Добрата новина беше завръщането на Ману Коне, който си партнираше в средата на терена с Браян Кристанте, а в предни позиции започнаха Донийл Мален, Родриго Мора и Матиас Соуле.

Сасуоло, воден от юношата на "вълците" Алберто Акуилани, пристигна във Вечния град в много лоша форма и само на точка над опасната зона. "Неровердите" и днес не оказаха почти никаква съпротива, като допуснаха пето поредно поражение и са отборът с най-много инкасирани голове през сезона - 29.

Гостите започнаха смело и ветеранът Неманя Матич отправи опасен удар в 3-тата минута, но топката беше избита в корнер. Рома постепенно притисна съперника и Леонардо Балерди можеше да се разпише с глава, но Дуйе Чалета-Цар се намеси и изчисти от самата голлиния.

В 17-ата минута Родриго Мора беше близо до гола, но бранител на Сасуоло отклони топката в корнер. Натискът на домакините даде резултата десетина минути по-късно. Ермосо се включи в поредната атака на “вълците” и потърси комбинация с Мален, след което шутира с десния крак. Защитник на гостите успя да застане на пътя на топката, но тя се върна при испанеца и вече с левия крак той беше безпощаден.

В 30-ата минута Рома удвои преднината си. Донийл Мален стреля, кълбото рикошира последователно в двама играчи на Сасуоло и от крака на Валукиевич влезе във вратата, пазена от Ариянет Мурич.

През второто полувреме надмощието на Рома беше още по-ярко изразено. В 58-ата минута Родриго Мора получи пас от Мален, намери точната позиция за стрелба и матира Мурич за 3:0. Последваха още няколко положения в полза на домакините, но те не завършиха с гол, а в края футболистите на Гасперини видимо намалиха темпото.

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Снимки: Gettyimages

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