Гостуванията във Флоренция винаги са предизвикателство за Ювентус

В дерби от 11-тия кръг на италианската Серия "А" Фиорентина посреща Ювентус на стадион "Артемио Франки". Двубоят е насрочен за 21:45 ч. българско време. Мачът обещава да бъде изключително интригуващ, като и двата тима се стремят към ценни точки преди наближаващата международна пауза.

Преди началото на кръга гостите от Ювентус заемат 7-мо място в класирането с актив от 17 точки след 10 изиграни мача (5 победи, 2 равенства и 3 загуби) и голова разлика 13:10. Отборът изостава от лидерите в шампионата. Домакините от Фиорентина се намират на 16-а позиция с 8 точки след 10 срещи (2 победи, 2 равенства и 6 поражения) и голова разлика 15:23.

Фиорентина влиза в двубоя след важни точки в последните кръгове. В миналия си мач "виолетовите" постигнаха победа като гост срещу Сасуоло с 4:2, а преди това завършиха наравно 2:2 у дома срещу Аталанта. Преди тези успешни двубои тимът допусна три последователни загуби – от Интер с 1:2, от Комо с 1:3 и от Дженоа с 1:2.

Ювентус пристига във Флоренция след победа в Лига Европа като гост на АЗ Алкмаар с 2:1. В миналия си двубой в Серия "А" "бианконерите" надделяха над Наполи у дома с 2:0. Преди това отборът на Лучано Спалети загуби от Дженоа с 0:2, победи Лече с 2:0 и завърши наравно 2:2 срещу Рен.

За Фиорентина Франко Мастантуоно се намира в отлична форма с 4 гола в първенството, подпомаган от Матео Пелегрино с 3 попадения. Николо Фаджоли и Шер Ндур са основните асистенти за отбора с по 2 асистенции. От състава отсъстват контузените Фабиано Паризи, Артур Ата и Марин Понграчич, а Лука Раниери има проблеми с ходилото.

В състава на Ювентус с важни роли са Бремер и Едон Жегрова, които имат по 2 гола през сезона. Тимът на Лучано Спалети обаче е измъчван от сериозни кадрови проблеми – извън строя поради контузии са Франсиско Консейсао, Кенан Йълдъз, Мехмет Зеки Челик, Аркадиуш Милик, Николас Гонсалес и Камил Грабара.

В последните 5 мача между двата отбора Фиорентина има предимство с 2 победи, докато Ювентус е записал 1 триумф, а 2 срещи са завършили наравно. В последния им сблъсък на 17 май 2026 г. Фиорентина спечели като гост в Торино с 2:0.



Преди това двата тима завършиха 1:1 във Флоренция през ноември 2025 г., а през март 2025 г. "виолетовите" наложиха категорично надмощие у дома с 3:0. Другите два двубоя от тази поредица приключиха при 2:2 в Торино през декември 2024 г. и 1:0 за Ювентус през април 2024 г.

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Снимки: Gettyimages