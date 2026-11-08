Време ли е Манчестър Юнайтед да прекъсне кошмарната си серия в Премиър лийг?

Манчестър Юнайтед приема Астън Вила на своя "Олд Трафорд" в двубой от 10-ия кръг на английската Премиър лийг. Срещата ще започне в 18:30 часа с главен съдия Крис Кавана.

Домакините преминават през труден период от началото на кампанията и заемат 17-о място в подреждането. За девет изиграни мача воденият от Майкъл Карик тим има в актива си едва 7 точки, събрани след 1 победа, 4 равенства и 4 поражения при голова разлика 10:15.

От своя страна Астън Вила се намира на 11-а позиция в таблицата с 12 точки от 9 двубоя. Момчетата на Унай Емери са постигнали 3 победи, 3 равенства и 3 загуби с голова разлика 10:13.

В миналия си мач Манчестър Юнайтед прекъсна серията си от негативни резултати, след като постигна драматичен обрат и надделя с 3:2 над Рома у дома в Шампионската лига. Преди този успех обаче "червените дяволи" претърпяха три поредни поражения в различни турнири – 0:2 от Челси и 0:3 от Борнемут в Премиър лийг, както и 1:4 от Комо в Шампионска лига. Серията бе започнала с равенство 1:1 срещу Лийдс.

Астън Вила влиза в срещата след поражение с 0:3 от Барселона на "Спотифай Камп Ноу" в Шампионската лига. В предишния кръг от английското първенство тимът от Бирмингам завърши наравно 1:1 с Фулъм у дома. Преди това "виланите" отпаднаха от "Карабао Къп" след загуба с 0:3 от Борнемут.

В състава на домакините липсват редица ключови фигури. Заради наказание извън групата е защитникът Лисандро Мартинес. С контузии са нападателите Маркъс Рашфорд и Бенямин Шешко, както и полузащитниците Карлос Балеба и Мануел Угарте.

При Астън Вила наказан заради натрупани жълти картони е десният бранител Мати Кеш. Унай Емери няма да може да разчита и на контузените Матео Руджери и Амаду Онана.

В последните 5 директни срещи между двата отбора Манчестър Юнайтед има предимство с 3 победи, 1 равенство и 1 успех за Астън Вила. При последната им среща на 15 март 2026 г. "червените дяволи" спечелиха с 3:1 на "Олд Трафорд". Преди това, през декември 2025 г., Астън Вила надделя у дома с 2:1, а през май 2025 г. Юнайтед спечели домакинството си с 2:0. Другите два сблъсъка завършиха 0:0 на "Вила Парк" през октомври 2024 г. и 2:1 в полза на Юнайтед като гост през февруари 2024 г.

В индивидуално отношение Браян Мбемо е най-добрият реализатор за Манчестър Юнайтед в първенството през този сезон с 4 попадения, а Бруно Фернандеш е отбелязал 3 гола. В състава на гостите Николас Джаксън се намира в отлична серия със 7 гола в последните си 8 участия за Астън Вила.

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Снимки: Gettyimages