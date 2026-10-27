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Лацио разгроми Сасуоло, пропусна две дузпи и се върна на върха в Серия А

  • 27 окт 2026 | 21:41
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Лацио разгроми Сасуоло, пропусна две дузпи и се върна на върха в Серия А

Лацио разгроми Сасуоло с 6:2 като гост в мач от деветия кръг на Серия А и продължи отличното си представяне в първенството. Кенет Тейлър (2'), Густав Исаксен (13'), Романо Мусолини (16'), Матиа Закани (45+1') и Тиджани Нослин (56', 65') отбелязаха головете за римляните, докато Кристиан Торствед (7') и Себастиано Еспозито (43') се разписаха за домакините.

Срещата започна вихрено, като още във втората минута Тейлър даде аванс на Лацио. Сасуоло обаче реагира бързо и в седмата минута Торствед възстанови равенството след атака по левия фланг и решаваща намеса на защитник, отклонил топката. Гостите не се смутиха и в 13-ата минута Исаксен отново ги изведе напред с прецизен удар към далечния ъгъл. Само три минути по-късно Флориани Мусолини увеличи преднината на Лацио, след като се включи в атаката и завърши успешно, а попадението му беше потвърдено след проверка за засада.

Сасуоло имаше трудности да спре атаките на съперника, а задачата на домакините стана още по-тежка в 31-вата минута, когато Джош Дойг беше изгонен с червен картон. Въпреки че останаха с човек по-малко, „неровердите“ не се предадоха и в 43-тата минута Еспозито намали изоставането им на 2:3. Надеждите им обаче бяха краткотрайни, тъй като в добавеното време на първата част Закани се разписа след подаване на Исаксен и възстанови аванса от два гола за Лацио. Така двата отбора се оттеглиха на почивката след изключително динамично полувреме с шест попадения.

След почивката римляните продължиха да диктуват събитията. Нослин направи резултата 5:2 в 55-ата минута, а десет минути по-късно оформи дубъла си и крайния резултат. Лацио имаше възможности да увеличи още повече преднината си, но Закани и Давиде Фратези пропуснаха дузпи. Въпреки тези пропуски гостите не изпуснаха контрола над мача и записаха убедителен успех, с който продължиха силната си серия в първенството. "Римските орли" са водач в Серия А с 25 точки и на три от втория Интер. За домакините това бе трето поредно поражение в първенството.

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