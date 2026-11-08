Милан ще има трудна задача срещу съперник във форма

Отборите на Дженоа и Милан се изправят един срещу друг на стадион "Луиджи Ферарис" в двубой от 11-тия кръг на италианската Серия "А". Срещата е от 16:00 часа с главен съдия Давиде Маса. Двата тима влизат в мача в коренно различно настроение - домакините са в серия от добри резултати, докато гостите от Милано търсят стабилност след тежка загуба в Лига Европа.

Преди този кръг Милан заема 5-о място в подреждането с 21 точки след 10 изиграни мача (6 победи, 3 равенства и 1 загуба) и голова разлика 21:12. Дженоа се намира на 11-та позиция с 13 точки (4 победи, 1 равенство и 5 загуби) с голова разлика 10:14.

Възпитаниците на Даниеле Де Роси се намират във впечатляваща форма в първенството, записвайки три поредни победи и общо четири успеха в последните си пет шампионатни мача. В предишния кръг "грифоните" надделяха над Лече с 2:1 като гост. Преди това те надвиха Ювентус с 2:0 и Венеция с 1:0 у дома, а единственото им скорошно поражение бе срещу Рома (0:2).

Милан показва колебания в представянето си. В последния си мач от Лига Европа "росонерите" отстъпиха у дома пред Ференцварош с 0:2, а преди това в първенството спечелиха дербито с Интер с 3:1. Формата на "червено-черните" в последните пет мача във всички турнири включва още загуба от Болоня с 2:4, победа над Удинезе с 2:0 и поражение от Борнемут с 0:3.

Домакините нямат сериозни кадрови проблеми. Нападателят Витиня изтърпява наказание за жълти картони, а под въпрос поради здравословни оплаквания остават Лоренцо Вентурино и Елиас Хавел.

Лагерът на Милан е сериозно засегнат от контузии. Старши треньорът Рубен Аморим няма да може да разчита на Рубен Лофтъс-Чийк, Самуел Чуквуезе, Фикайо Томори, Матео Габия и Алексис Салемакерс. Освен това под въпрос са Пиетро Терачано и Страхиня Павлович, докато Сантиаго Хименес пропуска мача поради червен картон. На вратата за тима се очаква да се завърне Майк Менян, след като изтърпя наказание в европейските турнири.

Най-добър реализатор за Дженоа през сезона в първенството е Милутин Осмаич с 4 попадения, а Жуниор Месиас има 2 гола. Лоренцо Коломбо и Стефан Ел Шаарауи водещи асистенти за генуезци с по 2 асистенции. За Милан най-резултатен в Серия "А" е халфът Адриен Рабио с 5 гола, следван от Диего Морейра и Алфаджо Сисе с по 4 попадения.

В последните 5 директни мача между двата отбора балансът е 2 победи за Милан и 3 равенства, като Дженоа няма нито един успех. Предишният им сблъсък на "Луиджи Ферарис" през май 2026 г. завърши с победа за Милан с 2:1.



По-рано през същия сезон двата тима завършиха наравно 1:1 на "Джузепе Меаца", а през май 2024 г. сътвориха зрелищно 3:3 в Милано.

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Снимки: Gettyimages